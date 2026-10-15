Montespertoli, Ottobre Rosa: domenica 25 ottobre passeggiata e brunch per Astro

Montespertoli aderisce a “Ottobre rosa - Prevenire per sconfiggere”, la campagna sulla prevenzione dei tumori al seno promossa da A.S.T.R.O. onlus (Associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) insieme ai comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Il programma è stato presentato il 30 settembre a Empoli, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.

Per tutto ottobre il palazzo comunale di Montespertoli sarà illuminato di rosa.

Domenica 25 ottobre si terrà la “Passeggiata in rosa”, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Montespertoli, il ritrovo è alle 9 in piazza del Popolo, partenza alle 9.30, il percorso sarà facile e accessibile. Alle 11.30, sempre in piazza del Popolo (zona ex edicola), ci sarà il “Brunch in rosa”, preparato con l’Associazione commercianti e artigiani di Montespertoli. Costo 15 euro, l’intero ricavato andrà ad ASTRO.

Per partecipare al brunch è necessario prenotare all’Ufficio turistico di Montespertoli, telefonando al 0571 600255. Durante la mattinata saranno in vendita anche le magliette e i gadget dell’associazione ASTRO.

“Ottobre rosa serve a ricordare a tutte le donne quanto sono importanti gli screening e i controlli periodici – dichiara Ottavia Viti, assessora con delega all’inclusione del Comune di Montespertoli –. Ringrazio ASTRO, l’Associazione commercianti e gli artigiani che hanno reso possibile la mattinata del 25 ottobre. Invito tutta la cittadinanza a partecipare.”

In Toscana lo screening mammografico è attivo per le donne tra i 45 e i 74 anni. Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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