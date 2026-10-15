Parte il cantiere a Palazzo Ghibellino, cambia la viabilità

Tornerà punto di riferimento della città. Il recupero completo di uno dei palazzi storici di Empoli, Palazzo Ghibellino, nella bellezza di piazza Farinata degli Uberti, fa parte dell’intervento di rigenerazione urbana ‘Arno Vita Nova’ che riguarda fra gli altri anche Porta Pisana e gli ex Macelli.

Da qualche giorno sono cominciate le fasi di allestimento del cantiere per i lavori interni di restauro, consolidamento strutturale e miglioramento sismico del fabbricato.

In questa prima fase è in corso la realizzazione degli apprestamenti di cantiere e preparazione degli ambienti, con sanificazione e sgomberi. Successivamente inizieranno le demolizioni e i lavori di consolidamento strutturale sulle murature e i solai.

Sarà allestita la porzione di cantiere esterna per lo stoccaggio materiali, davanti alla facciata del Palazzo, mentre la gru e i ponteggi saranno installati in una seconda fase.

Pertanto si è resa necessaria una modifica temporanea alla viabilità: istituzione del divieto di transito da ingresso ‘Canto Ghibellino’ fino al 13 maggio 2027. Sarà tuttavia garantito in tutta sicurezza un passaggio pedonale avente larghezza minima a norma di legge.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta: il tratto chiuso non preclude il raggiungimento della piazza attraverso gli altri accessi.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nell’ordinanza di viabilità sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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