Pergamena ai coniugi Bertolotti per i cinquant'anni di attività

Il sindaco Alessio Mantellassi ha consegnato questa mattina una pergamena a nome dell'amministrazione comunale per i 50 anni di attività della Bertolotti SNC, merceria e rivendita di abbigliamento da lavoro di Ponte a Elsa. Oggi 15 ottobre, nell'anniversario dell'inizio dell'attività nel 1976, Roberto Bertolotti e la sorella Katia hanno tenuto l'ultimo mercato a Empoli.

I Bertolotti hanno ricevuto l'attestazione di stima e ringraziamento da parte dell'amministrazione per questi decenni di assidua attività. Dalla prossima settimana, dopo l'ultimo mercato in zona che terranno a Castelfiorentino, la Bertolotti SNC terminerà le sue attività per la meritata pensione. Il sindaco Mantellassi ha voluto augurare buona vita per questo nuovo inizio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa