"Pinocchio e altre storie", mostra e solidarietà al Conservatorio Santa Chiara di San Miniato

In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini (universalmente noto come Carlo Collodi), la Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato si trasforma idealmente nella "bottega di Geppetto" per ospitare la mostra collettiva "Pinocchio e altre storie. Omaggio a Carlo Lorenzini nel bicentenario della nascita", con la direzione e cura artistica di Filippo Lotti.

L’esposizione verrà inaugurata sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17:30 e sarà visitabile fino al 25 novembre. L'iniziativa è organizzata da FuoriLuogo - Servizi per l’Arte e Casa d’Arte San Lorenzo, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Miniato e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

La mostra intende celebrare la figura a tutto tondo di Carlo Lorenzini — non solo autore de Le avventure di Pinocchio, ma anche patriota, giornalista, critico e saggista — intrecciando l'immaginario narrativo dell'autore con la storia locale. San Miniato vanta infatti uno storico legame con il celebre burattino, legato anche alla vicina località del "Pinocchio" (oggi San Miniato Basso), citata da Collodi già nel 1856 all'interno della sua guida Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno.

Oltre ai dipinti e alle sculture realizzati da 48 tra i più autorevoli artisti del panorama contemporaneo, la mostra presenterà un'esclusiva creazione di alto artigianato: un pezzo unico firmato dalla celebre maison fiorentina Braccialini, una borsa creata appositamente da un fashion designer dell'azienda e dedicata a Pinocchio, affiancata da altri tre iconici modelli della collezione.

Gli artisti invitati da Filippo Lotti sono: Monica Antonelli, Massimo Barlettani, Andrea Barone, Thomas Berra, Gerardo Brogna, Alessandra Carloni, Andrea Casalini, Laura Corre, Aldo Crini, Rosaria De Biasio, Elio De Luca, Domenico Di Genni, Forma, Alberto Gallingani, Francesco Gibin, Giuliano Giuggioli, Alessandro Grazi, Graziano Guiso, Marco Lami, Ilaria Leganza, Fabio Leonardi, Giuseppe Linardi, Massimo Lomi, Remo Lorenzetti, Tiziano Lucchesi, Riccardo Luchini, Andrea Mancini, Vanessa Mancini, Marzia Martelli, Gianfalco Masini, Silvia Masini, Maurizio Mastromatteo, Cinzia Mazzoni, Francesco Nesi, Gabriele Novelli, Paolo Nuti, Armando Orfeo, Cristina Palandri, Freddy Pills, Lisandro Rota, Skim, Pietro Soriani, Paola Staccioli, Paolo Staccioli, Lea Taccini, Lorenzo Terreni, Paolo Tesi, Xixi Wang.

L'asta benefica a Degustando l'Arte: appuntamento il 25 novembre

La mostra si inserisce nell'ambito della quinta edizione di "Degustando l'Arte", la nota rassegna promossa all'interno della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato. A coronamento del percorso espositivo, mercoledì 25 novembre 2026, a partire dalle ore 17:30, l'intero corpus delle opere in mostra e la borsa pezzo unico di Braccialini saranno battuti in un’esclusiva asta benefica condotta da Roberto Milani. Il ricavato sarà devoluto a sostegno di tre importanti realtà impegnate nella tutela della salute infantile, giovanile e nel sociale: Fondazione Meyer, Fondazione Casa Ilaria e Fondazione Stella Maris.

"Celebrare i duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini – dichiara il curatore Filippo Lotti – significa intraprendere un viaggio nella materia stessa dell'immaginazione. Collodi ha creato un archetipo universale che continua a parlare con sorprendente attualità. Con questo progetto, le suggestive sale del Conservatorio Santa Chiara diventano uno spazio in cui la magia del racconto incontra la creatività contemporanea. Ringrazio di cuore gli artisti che hanno messo il proprio talento a disposizione di una causa così nobile, la maison Braccialini per l'onore di questo affiancamento caritatevole, l'intera squadra di Casa d'Arte San Lorenzo e Vittorio Gabbanini, vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, per la fiducia accordatami. Io ci ho messo cuore e anima. Ed è proprio con questo spirito – fatto di condivisione, bellezza e di un impegno che si trasforma in un gesto concreto di solidarietà – che auguro a tutti di vivere a pieno questa mostra, con la speranza che arrivi a ciascuno con la stessa intensità con cui è stata pensata".

"Pinocchio e altre storie", informazioni sulla mostra

Orari apertura mostra: dal lunedì al venerdì: 10:00 – 17:00, sabato 15:00 – 18:00, domenica: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00. Ingresso libero.

Info: 0571 43050, segreteria@fcsc.it.

Scheda Informativa

Titolo: Pinocchio e altre storie. Omaggio a Carlo Lorenzini nel bicentenario della nascita

A cura di: Filippo Lotti

Organizzazione: FuoriLuogo - Servizi per l’Arte e Casa d’Arte San Lorenzo

Patrocini: Regione Toscana, Comune di San Miniato, Fondazione Nazionale Carlo Collodi

Sede: Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Via Roma 15 – San Miniato (PI)

Periodo di mostra: 17 ottobre – 25 novembre 2026

Inaugurazione: Sabato 17 ottobre 2026, ore 17:30

Asta Benefica: Mercoledì 25 novembre 2026, ore 17:30 (Battitore Roberto Milani)

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: 10:00 – 17:00

Sabato: 15:00 – 18:00

Domenica: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Ingresso: Libero

Informazioni e Contatti:

Tel. 0571 43050

Email: segreteria@fcsc.it

Fonte: Ufficio stampa

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