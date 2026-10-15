Successo per la proiezione di Naza a Castelfiorentino: raccolti 500 euro per la Mezzaluna Rossa Palestinese

Grande successo e partecipazione straordinaria a Castelfiorentino per la proiezione di Naza e per l'iniziativa di solidarietà con il popolo palestinese promossa da Partito Democratico, ANPI, Auser, Hurrìa e Spi-CGIL.

Naza, il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor (i registi premio Oscar di No Other Land), ha vinto il Premio speciale della giuria all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Attraverso le testimonianze di 24 militari e ufficiali dell'intelligence israeliana, il film racconta come l'uccisione di civili palestinesi a Gaza sia stata calcolata e normalizzata all'interno dell'esercito israeliano. Il titolo stesso viene dalla sigla con cui l'esercito indica le vittime civili "previste" di un bombardamento.

Proprio per l'importanza di questo film, i promotori hanno scelto di offrire il biglietto a chiunque comunicasse la propria adesione. La risposta è andata oltre ogni aspettativa: i biglietti a disposizione sono andati esauriti, quasi 70 persone hanno assistito alla proiezione di martedì 13 ottobre al Cinema Mario Monicelli e oltre 50 hanno partecipato all'aperitivo solidale al Lami Social Club. La partecipazione è stata così grande che il cinema ha programmato una nuova proiezione per la sera successiva, mercoledì 14 ottobre, contribuendo di fatto a diffondere ulteriormente il documentario a ancora più persone.

"Questo è il risultato che più ci rende orgogliosi" afferma Gabriele Romei, segretario del Pd Castelfiorentino. "Volevamo che questo film fosse visto e discusso dal maggior numero possibile di persone, e la serata in più dimostra che quello che abbiamo fatto tutte e tutti insieme ha fatto davvero la differenza. In più, grazie all'aperitivo solidale, abbiamo contribuito a una donazione di 500 euro alla Mezzaluna Rossa Palestinese, a sostegno del prezioso lavoro che svolge ogni giorno in Palestina. La democrazia non si esaurisce nell'urna elettorale: vive quando le persone partecipano, si informano, si mettono in gioco e trasformano l'indignazione in azioni concrete. È esattamente quello che è successo a Castelfiorentino".

A rendere ancora più ricca la serata sono stati gli interventi del giornalista Saverio Tommasi e del parlamentare Arturo Scotto, che durante l'aperitivo hanno condiviso con il pubblico le loro visioni e la loro esperienza: a entrambi va il nostro sentito ringraziamento. Un grazie speciale anche al Lami Social Club, che ha aperto appositamente per l'occasione e ha dimostrato, per l'ennesima volta, che in una battaglia così importante chiunque può fare la propria parte e fare la differenza: un locale, un'associazione, una singola cittadina o un singolo cittadino. Gli organizzatori ringraziano di cuore tutte le persone intervenute. La loro presenza conferma la sensibilità della comunità di Castelfiorentino verso i temi della pace, dei diritti e della solidarietà internazionale: davanti alla realtà di Gaza, Castelfiorentino non si è girata dall'altra parte. «Questa è solo la prima di tante iniziative» conclude Romei. «Invitiamo chiunque voglia dare una mano a prendere parte attiva alle attività che queste associazioni portano avanti, ciascuna con la propria storia e tutte insieme come rete: c'è spazio per tutte e tutti. Continueremo ad andare avanti, in questa e in altre battaglie, perché vivere in democrazia significa incidere concretamente nella vita della comunità.».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

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