Proseguono i lavori per il collegamento tra la Ss67 e il nuovo ponte sull’Arno tra Montelupo e Capraia

Attualità Montelupo Fiorentino
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(Foto da Facebook Simone Londi)

Dal 19 ottobre chiusure al traffico in via del Piano e via delle Draghe per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza

Il nuovo ponte sull’Arno, all’altezza dell’abitato di Fibbiana, rappresenta l’opera principale dell’intervento, che comprende anche importanti lavori sulla viabilità di collegamento con la Statale 67. La nuova infrastruttura e le opere connesse sono destinate a modificare l’assetto stradale della frazione.

Per consentire la prosecuzione dei lavori in sicurezza, dal 19 ottobre saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione.

 

Via del Piano

La strada sarà chiusa al traffico dal 19 al 23 ottobre. Durante questo periodo non sarà possibile percorrere il collegamento tra Fibbiana e Cortenuova in entrambe le direzioni.

Via delle Draghe

La strada sarà chiusa al traffico dal 19 ottobre fino all’entrata in esercizio della nuova rotatoria, salvo eventuali modifiche legate all’andamento del cantiere.

Per questa ragione sarà attivata una deviazione del trasporto pubblico locale già sperimentata in precedenti occasioni, che interesserà esclusivamente le corse che entrano nell’abitato di Fibbiana.

In direzione Montelupo, i bus dalla SS 67 svolteranno a sinistra in via della Vetreria, proseguiranno in via Lavagnini e via delle Croci, per poi svoltare a sinistra e riprendere il percorso regolare. In direzione opposta, da Montelupo, svolteranno a destra in via G. Bruno, proseguiranno in via Banti e via delle Croci, per poi rientrare sulla SS 67.

Si tratta di una misura temporanea che sarà testata nei prossimi giorni al fine di verificare possibili soluzioni alternative.

 

«Siamo soddisfatti che i lavori procedano e che, dopo l’apertura della prima rotatoria la scorsa estate, si avvii ora la realizzazione della seconda delle tre previste. Il ponte è un’opera strategica, attesa da tempo, destinata a ridisegnare la viabilità, mettendo in relazione le due sponde dell’Arno e rendendo più agevoli gli spostamenti. Le modifiche della viabilità sono indispensabili per poter realizzare l’intervento in sicurezza», afferma l’assessore alla viabilità Simone Peruzzi.

Fonte: Ufficio Stampa

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