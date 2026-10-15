Riparte il servizio di risonanza magnetica nel Mugello

Riparte ufficialmente oggi il servizio di risonanza magnetica nel Mugello. I cittadini possono già effettuare le prenotazioni, mentre l’erogazione delle prime prestazioni sanitarie è fissata per il prossimo 19 ottobre

La nuova apparecchiatura è stata collocata presso la sede degli Ambulatori Auxilium (Gruppo Almarei), situata in piazza Dante 63 a Borgo San Lorenzo.

La ripartenza delle attività è il risultato del costante e determinato impegno della direzione aziendale che ha lavorato in stretta e continua sinergia con le rappresentanze e le istituzioni locali per ripristinare questo servizio fondamentale per i cittadini del Mugello. L'Azienda ha accelerato i tempi coinvolgendo soggetti privati accreditati per azzerare i disagi legati alla mancanza del servizio che si protraeva da mesi, evitando così alla comunità e ai pazienti ricoverati i trasferimenti verso i presidi di Firenze.

Il coinvolgimento del privato accreditato continua ad essere fondamentale per garantire i servizi ai cittadini, nel consolidamento di un'ottica di rete unica di offerta pubblica-privata convenzionata. La collocazione in piazza Dante garantirà la piena continuità assistenziale sul territorio in attesa della soluzione definitiva, già individuata dall'Azienda, che prevede l'installazione della risonanza magnetica all'interno dell'ospedale attraverso la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a piano terra, adiacente al reparto di Radiologia.

“La ripartenza del servizio di risonanza magnetica a Borgo San Lorenzo da parte di Auxilium non può che farci piacere per limitare i disagi dei cittadini del Mugello. Resta comunque ferma la nostra volontà di veder installata la risonanza anche nel ristrutturato ospedale del Mugello”, dichiara il Sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli

Fonte: Ausl Toscana Centro