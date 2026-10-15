Rock Contest, presentata 38esima edizione con presidente Giani. Concorso nelle fasi finali

Sono 30 i progetti musicali selezionati per accedere alle fasi live del Rock Contest 2026, il più importante e longevo concorso nazionale dedicato agli artisti emergenti, ideato e organizzato da Controradio con il patrocinio della Regione Toscana. Le candidature arrivate da tutta Italia hanno superato quota 600, confermando il ruolo centrale del contest nello scouting della nuova musica italiana.

La presentazione della fase finale del concorso si è tenuta in Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente Giani e l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. Le serate live prenderanno il via il 20 ottobre a Firenze e offriranno ai partecipanti l'opportunità di esibirsi davanti a pubblico, professionisti del settore, etichette discografiche, agenzie di booking e direttori artistici di importanti festival italiani. Un percorso che negli anni ha contribuito a far emergere artisti oggi affermati come Lucio Corsi, Offlaga Disco Pax ed Emma Nolde.

"Il Rock Contest rappresenta da quasi quarant'anni uno spazio straordinario di crescita, confronto e opportunità per le nuove generazioni di musicisti – ha detto il presidente Giani -. La qualità e il numero delle candidature, circa seicento, confermano la vitalità della scena emergente italiana e la capacità di questa manifestazione di intercettare linguaggi, sensibilità e innovazioni che raccontano il presente. Sostenere percorsi come questo significa investire nei talenti, nella cultura contemporanea e nella libertà espressiva dei giovani artisti".

Le proposte selezionate, provenienti dalla Sicilia al Piemonte, rappresentano un panorama musicale ampio e contemporaneo, che spazia dal post-punk allo shoegaze, dall'hip hop all'elettronica, dalla psichedelia al nu-soul, fino al cantautorato, al metal e alla sperimentazione. Quest’anno c’è davvero tanta varietà.

“Il Rock Contest è un presidio di resistenza della musica dal vivo e della musica creata dalle persone” evidenzia Giuseppe Barone, direttore artistico del festival e responsabile delle direzione musicale di Controradio. “Il rischio che l’intelligenza artificiale cancelli la creatività è reale - spiega, facendo ascoltare un pezzo composto dall’Ai in appena un minuto -. Occorre porvi attenzione, tutelando questi ed altri festival”.

Tra i primi nomi annunciati della giuria figurano Max Collini (Offlaga Disco Pax), Roberta Sammarelli (Sì! Boom! Voilà! e già Verdena), Carlo Corbellini (Post Nebbia) e Massimiliano “Ufo” Schiavelli (The Zen Circus), che si affiancheranno a rappresentanti di importanti realtà discografiche, agenzie di booking e festival nazionali.

Da quasi quarant'anni il Rock Contest è molto più di una competizione musicale: è un network che mette in relazione artisti e professionisti del settore, offrendo occasioni concrete di crescita, visibilità e sviluppo progettuale attraverso premi, attività di promozione e opportunità di esibirsi nei principali contesti della scena indipendente italiana. Capita spesso che contratti vengano firmati nel corso delle serate live.

“Da 37 anni – commenta Marco Imponente, direttore generale di Contraradio - il Rock Contest offre alle giovani band e agli artisti emergenti un’importante opportunità di entrare in contatto con il mondo della musica professionale, grazie a giurie composte da etichette, manager, organizzatori di festival e giornalisti musicali. Nel corso della sua storia, il concorso ha visto gli esordi di numerosi artisti poi affermatisi in Italia, da Irene Grandi e Bandabardò ai Subsonica, fino a Emma Nolde e Lucio Corsi: la prima l’abbiamo vista duettare con Jovanotti durante i suoi mega concerti, il secondo calcare il palco del Rock Contest ben prima del suo successo sanremese. L’obiettivo di valorizzare talenti e proposte originali, offrendo occasioni concrete per farsi conoscere, incontrare professionisti del settore e dare slancio alla propria carriera musicale, sembra centrato”.

“Il Rock contest è un appuntamento storico per la città, un luogo del cuore e un modo autentico di fare musica – evidenzia l’assessore alla cultura del comune di Firenze, Giovanni Bettarini -. Il Rock contest è uno scrigno della tradizione, che Controradio sta custodendo nel modo migliore, innovando, ed è un’iniziativa per tutti, che valorizza musica, parole e presenza scenica di musicisti e cantanti”.

Le selezioni live si svolgeranno tra ottobre e novembre tra il Combo Social Club e il Glue Alternative Concept Space di Firenze. La finale è in programma il 6 dicembre al Tenax. In palio 3.000 euro per il progetto vincitore, giornate di registrazione professionale presso il Sam Recording Studio e il Premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone in italiano.

Tutte le informazioni sul concorso e i profili dei 30 progetti selezionati sono disponibili su www.rockcontest.it.

Fonte: Regione Toscana