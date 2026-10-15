Rosaria Amato prima donna questore di Firenze: "Quando arriverò seconda avremo fatto un grande passo avanti"

Si è presentata alla stampa questa mattina Rosaria Amato, nuovo questore di Firenze, giunta nel capoluogo toscano dopo due anni alla guida della questura di Verona e una lunga carriera ai vertici della polizia di Stato, con ruoli apicali in più questure italiane. Subentra a Fausto Lamparelli, che ha assunto l'incarico a Napoli.

Sulla sicurezza ha affermato "io non ho ricette. Penso che si costruisca sul luogo, si costruisca insieme alla comunità, alle altre istituzioni. Per cui ascolteremo, valuteremo, capiremo e dopo stabiliremo che cosa fare". Sulla recente classifica dell'Indice di criminalità 2026 pubblicato dal Sole 24 Ore , che vede Firenze al secondo posto con un tasso in calo dei reati denunciati del 2,9%, "mi pare che la tendenza sia stata in qualche modo già invertita da chi mi ha preceduto, visto che c'era una leggera riduzione, da quello che ho letto".

Firenze, ha detto Amato, l'ha "visitata da turista" definendola "una città complessa. Le problematiche sono tante e vedremo di affrontarle insieme con passione. Non ho la ricetta, ma ascolteremo tutti e poi valuteremo". Sulla situazione dell'organico a disposizione e sulle richieste della sindaca Funaro di avere più agenti, rispondendo ad una domanda ha aggiunto: "Io sono arrivata oggi e quindi sono necessari dei tempi per rendersi conto della situazione. Rispondo con una frase di Einstein che ho letto di recente. Cioè la cifra di una persona è in quello che riesce a fare con quello che ha". Dall'esperienza alla guida della questura di Verona "mi porto l'importanza della sinergia istituzionale, che credo sia fondamentale per affrontare qualsiasi situazione".

Prima donna alla guida della Questura di Firenze, all'annuncio dell'arrivo di Amato la sindaca Sara Funaro ha rivolto "un caloroso benvenuto nella nostra città e i migliori auguri di buon lavoro". Proprio sul fatto di essere la prima donna a ricoprire la carica di questore in città, Rosaria Amato ha aggiunto: "Quando arriverò seconda avremo fatto un grande passo avanti. Perché questa storia di essere prima a coprire pari ruoli significa che ancora non ci siamo. Qui fortunatamente sono fra tante donne".

Chi è Rosaria Amato, nuovo questore di Firenze

Nata a Napoli il 15 gennaio 1966, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nel novembre 1990 con 110 e lode. Da novembre 1990, riferisce in una nota la Questura di Firenze presentando l'arrivo del questore Rosaria Amato, è stata assegnata alla Questura di Napoli dove ha ricoperto vari incarichi di responsabilità. Nominata Primo Dirigente, da agosto 2009 ha diretto il Commissariato distaccato di Torre Annunziata (NA). Da giugno 2010 ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Nel giugno del 2011 ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Napoli che ha rivestito fino a giugno 2015 data in cui è stata nominata Vice Questore Vicario.

Nell’aprile 2017 è stata nominata Dirigente Superiore della Polizia di Stato, andando a ricoprire l’incarico di Ispettore Generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Da novembre 2017 a marzo 2019 è stata Questore della provincia di Frosinone. Nell’aprile 2019 ha assunto le funzioni di Questore della provincia di Latina. A gennaio 2020 ha assunto l’incarico di Direttore dell’Ufficio III - Ordine e Sicurezza Pubblica presso la Segreteria del Dipartimento della polizia di Stato.

Nel giugno 2024 è stata nominata Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e ha assunto le funzioni di Consigliere Ministeriale permanendo nella Direzione dell’Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica della Segreteria del Dipartimento. Ha svolto nel corso degli anni incarichi di docenza presso la Scuola di Ordine Pubblico di Nettuno nonché presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato in materia di pianificazione e gestione dei servizi di ordine pubblico e di Grandi Eventi.

Dal 2018 al 2021 è stata membro del Consiglio Centrale di Disciplina per il personale della Polizia di Stato. Dal 2020 ha tenuto seminari e corsi di aggiornamento su tematiche di ordine pubblico presso la Scuola Superiore di Polizia per il personale della carriera Funzionari. Dallo stesso anno ha svolto le funzioni di Vice Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e di membro del CASMS - Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Nel 2023 è stata nominata con decreto del Capo della Polizia membro della "Struttura di raccordo e pianificazione per il governo la gestione dei Grandi Eventi".

Il 2 ottobre 2024 ha assunto le funzioni di Questore della provincia di Verona. Dal 15 ottobre 2026 è il Questore della provincia di Firenze.

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