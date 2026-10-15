Scontro tra due moto a Volterra, interviene l'elisoccorso Pegaso

Incidente questo pomeriggio a Volterra, lungo la Strada provinciale 15 dove, per cause in corso di accertamento, due moto si sono scontrate.

Due le persone rimaste ferite. Sul posto, intorno alle 16, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco di Pisa e la polizia municipale di Volterra per i rilievi. In particolare il conducente di una delle due moto nell'impatto è stato sbalzato in un fossato al margine della strada.

La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il ferito, immobilizzato e trasportato con barella toboga in una zona sicura, per poi essere affidato al personale sanitario. L'uomo è stato successivamente trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.

Notizie correlate