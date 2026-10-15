Segretariato sociale, arriva un numero unico per sette Comuni

Sanità Vaglia
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Da lunedì 19 ottobre 2026 chi ha bisogno di ascolto, orientamento e informazioni per un primo accesso al Servizio Sociale ha un solo numero da chiamare: 055 6930444. È il nuovo numero unico del Servizio di Segretariato Sociale della Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, e arriva a seguito della riorganizzazione del servizio sociale. Il Segretariato Sociale è la porta d'ingresso ai servizi sociali del territorio: accoglie la persona, ne ascolta i bisogni e la orienta verso la rete dei servizi disponibili.

Ogni cammino inizia dal primo passo: chiamare è il modo più semplice per farlo.

Al telefono si risponde il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11, e il martedì dalle 14.30 alle 16.30. In alternativa si può scrivere a: segretariatosociale.fiorentinanordovest@uslcentro.toscana.it.

Le vecchie numerazioni dirette vengono disattivate e sostituite da numeri interni, che non saranno più un punto di accesso al Segretariato. Chi chiamerà un vecchio numero verrà informato in automatico del reindirizzamento al nuovo.

A integrazione e supporto del Servizio Sociale, sono attivi sul territorio specifici presidi dedicati all'ascolto e all'accompagnamento:

"Impronte Punto Famiglie” - Centri di Ascolto: costituiscono una rete capillare di punti di ascolto, orientamento e accompagnamento al Servizio Sociale. Promuovono una cultura di sostegno all’infanzia e alla genitorialità attraverso il rafforzamento delle alleanze tra famiglie, associazioni, scuole, istituzioni e comunità locali.

Per informazioni, sedi e orari: https://sites.google.com/view/impronte-punto-famiglie

Centro Servizi di contrasto alle povertà: uno spazio di ascolto e accoglienza per persone che si trovano in uno stato di fragilità socio-economica, volto a favorire l'inclusione e a costruire percorsi di accompagnamento personalizzati in collaborazione con il Servizio Sociale.

Per maggiori informazioni consulta il seguente link di reindirizzamento: https://www.sdsnordovest.fi.it/percorsi-centro-servizi-alla-poverta

“Chi ha bisogno di aiuto spesso non sa a chi rivolgersi, e a volte basta questo a farlo rinunciare - dichiara Yuna Kashi Zadeh, Presidente della Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest e Vicesindaco di Scandicci - Con un solo numero per sette Comuni togliamo almeno un ostacolo: si chiama, qualcuno ascolta e indica la strada. Non risolve tutto, ma è un passo concreto e semplice. Dietro quel telefono ci sono persone, non uno sportello anonimo: assistenti sociali e operatori che ogni giorno entrano nelle storie delle nostre comunità, spesso nei momenti più fragili. Fanno un lavoro prezioso e poco visibile, fatto di ascolto, pazienza e competenza, e di una fatica silenziosa che si nota solo quando manca. A loro va il mio grazie, e quello della Società della Salute”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

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