Sequestrati 14.600 in banconote false nel Grossetano

Nel territorio di Grosseto la guardia di finanza ha sequestrato nell'ultimo anno 436 banconote false per un valore nominale di 14.600 euro.
In particolare, spiegano le fiamme gialle, si tratta di 258 biglietti da 20 euro per un valore di 5.160 euro, 145 da 50 euro per 7.250 euro e 21 da 100 euro per 2.100 euro.
I Comuni maggiormente interessati sono stati Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Monte Argentario, Arcidosso e Castel del Piano
Le false banconote sono state spese presso centri commerciali e grande distribuzione, nonché presso i supermercati, agenzie di money transfer, stazioni di servizio, alberghi, ristoranti, bar, ma anche biglietterie di tour operator della provincia maremmana.
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