Sfrattata a 94 anni, svolta positiva: potrà rimanere in quella casa pagando la stessa cifra

Una storia che aveva suscitato indignazione e preoccupazione si conclude con una notizia positiva. Franca, 94 anni, vedova, quasi cieca e con difficoltà di movimento, potrà restare nella sua casa a Firenze, nel quartiere di Rifredi. La proprietà dell’immobile ha infatti deciso di fare un passo indietro, rinunciando allo sfratto e confermando l’affitto mensile di 450 euro, la cifra che l’anziana paga da anni.
A riportare la svolta è il Corriere Fiorentino, che riferisce le dichiarazioni dell’avvocatessa della proprietà, Chiara Bentivegna, arrivate nella tarda serata di ieri. Una decisione giunta dopo il clamore suscitato dalla vicenda e le numerose reazioni provenienti dal mondo politico e dalla cittadinanza.
"Quella arrivata alla signora 94enne era una disdetta formale che si invia quando finisce una locazione - si spiega dalla proprietà -. È vero che c'era scritto del rilascio dell'immobile il 28 febbraio, ma la figlia era stata rassicurata".
Quanto al canone di affitto, che sarebbe passato da 450 a 1.200 euro, dalla proprietà fanno sapere che si tratta comunque di prezzi di mercato, ma che "la signora Franca pagherà la stessa cifra che ha sempre pagato finora".
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