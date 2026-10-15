Tamponamento nella notte tra due mezzi pesanti in A1

I vigili del fuoco di Barberino di Mugello sono intervenuti in A1 nella notte tra il 14 e 15 ottobre. Alle 2 circa è avvenuto un incidente stradale nella galleria Santa Lucia, nel territorio di Calenzano: due mezzi pesanti hanno dato vita a un tamponamento.

La squadra dei Vigili del fuoco ha estratto, utilizzando divaricatore e cesoie per l’estrazione dei due conducenti dalle cabine di guida che erano rimasti bloccati, per affidarli al personale sanitario.

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