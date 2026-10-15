Sventata una truffa da 19mila euro alle Poste di Empoli

È stata sventata una truffa a Empoli all'ufficio postale di Empoli Centro. Una persona era andata allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo di 19mila euro, ma in realtà era stata truffata.

Il cliente era stato raggiunto via telefono da un sedicente poliziotto che lo aveva convinto di aver ricevuto un bonifico per errore e di dover restituire subito la somma, 19mila euro appunto.

Alcuni elementi però non hanno convinto il personale della sede che, dopo gli approfondimenti del caso, ha avuto conferma che si trattava di una truffa, sventando il tentativo.

“Bisogna sempre diffidare di chiunque richieda telefonicamente di effettuare bonifici e/o ricariche, con qualunque veste si presenti. Oggi tutti gli istituti finanziari si sono adeguati alle nuove regole per garantire pagamenti sicuri e veloci, integrando nelle proprie piattaforme il servizio di verifica del beneficiario che consente di notificare all’ordinante eventuali discrepanze tra il nome del beneficiario e il suo conto di pagamento (IBAN). Perciò se qualcuno ci contatta raccontandoci che abbiamo ricevuto denaro “per errore” e che dobbiamo restituirlo con urgenza si tratta certamente di una truffa. In questi casi, prima di fare qualunque cosa, è bene rivolgersi al personale dei nostri uffici, debitamente formato a riconoscere tali tipologie di raggiro e preparato ad attuare le misure di protezione necessarie. Ai cittadini bisogna ricordare di non rivelare mai a nessuno e per nessun motivo le proprie credenziali di accesso all’home banking, i propri codici pin e/o otp e di fermarsi davanti a richieste telefoniche inconsuete come questa. La segnalazione e la verifica preventiva della vera natura del messaggio sono le uniche armi per intercettare le frodi e stopparle sul nascere” dichiara la responsabile di Fraud Management Centro Nord Alessandra Mariotti.