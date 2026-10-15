Turismo, la Comunità d’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano al TTG di Rimini

Per il secondo anno consecutivo il territorio dell’Empolese Valdelsa e Montalbano è stato presente al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione che come ogni anno si svolge a nella città romagnola (nel 2026 dal 14 al 16 ottobre) e alla quale partecipano enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e di trasporti, strutture ricettive.

A fare da “ambasciatore” per la Comunità di Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano Daniele Vanni, sindaco delegato alla cultura e al turismo per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che è intervenuto all’interno di un panel dedicato interamente al “Rinascimento senza fine” della Toscana (questo infatti il titolo dello spazio riservato alla nostra Regione e ai vari territori rappresentati).

“Essere presenti al TTG di Rimini significa rafforzare il nostro impegno nella promozione dell’Empolese Valdelsa e Montalbano come destinazione turistica, valorizzandone l’identità, le eccellenze e il patrimonio culturale e paesaggistico - ha spiegato nel suo intervento il sindaco di Vinci.

Il nostro è un territorio ricco di storia, tradizioni e bellezze, capace di offrire esperienze autentiche nel cuore della Toscana. La partecipazione al TTG, insieme al debutto della DMC di Comunità e al percorso avviato con la Consulta territoriale del turismo, rappresenta un passo importante verso una promozione sempre più coordinata e condivisa, in grado di mettere in rete istituzioni e operatori e di generare nuove opportunità per il territorio”.

Vanni ha illustrato così l’offerta della Comunità d’Ambito, supportato anche da Clarissa Pasquali, consigliera comunale a Vinci e delegata per lo stesso ente per la promozione turistica e le tradizioni popolari, raccontando così “Una terra di Genio nel cuore della Toscana”.

Rispetto alla partecipazione della Comunità d’Ambito nell’edizione 2025, quest’anno ha poi fatto il proprio debutto la DMC di Comunità, ovvero la Destination Management Company, cioè l’azienda locale specializzata nella gestione logistica, operativa e strategica del territorio dal punto di vista della promozione turistica, individuata nella Travel Life Experiences.

La rappresentanza al TTG di Rimini si allaccia a doppio filo con il discorso legato alla recente costituzione della Consulta territoriale del turismo, che ha visto la propria nascita lo scorso 7 ottobre nella riunione avvenuta a Montespertoli, nella quale sono state stabilite le linee guida d’azione nel rispetto della Legge Regionale Toscana 61/2024.

Fonte: Ufficio Stampa

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