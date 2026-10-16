A Balconevisi "Il viaggio di Bacco", la nuova opera murale di Alessandra Carloni

Domenica 18 ottobre 2026, alle ore 17:00, nel cuore delle manifestazioni per la 48ª Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo, il borgo di Balconevisi (San Miniato) sfesteggerà un momento fondamentale per la riqualificazione del proprio centro storico: l’inaugurazione del nuovo murales realizzato sulla cabina Enel di Piazza Primo Maggio, nei pressi della Chiesa Vecchia e del campanile.

Il progetto di riqualificazione artistica delle infrastrutture elettriche di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel) promuove la trasformazione da elementi puramente tecnici e funzionali in vere e proprie opere d'arte pubblica e punti di attrazione culturale. Questo "museo a cielo aperto" diffuso su tutto il territorio nazionale conta centinaia di cabine elettriche dipinte in piccoli borghi e grandi città.

L’opera di Balconevisi, intitolata "Il viaggio di Bacco", porta la firma dell’artista romana Alessandra Carloni, risultata vincitrice del concorso di street art promosso dall’associazione Balconevisi Eventi APS, sotto la direzione e cura artistica di Filippo Lotti.

Il progetto nasce dalla volontà di coniugare l’arte contemporanea con l’identità, la storia e il paesaggio collinare del territorio, trasformando una struttura tecnica, ormai in disuso, in un punto di attrazione culturale e simbolo di rinascita per l’intera comunità.

In occasione del taglio del nastro, Francesco Corrieri, vicepresidente di Balconevisi Eventi APS, sottolinea il valore dell'iniziativa: «Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento ad Alessandra Carloni e a Filippo Lotti per aver creduto fin dal primo momento in un progetto di straordinaria importanza per la nostra comunità. Balconevisi è una piccola realtà, arroccata su una fragile collina e spesso in balia dello scorrere rapido del tempo: proprio per questo, portare qui un'opera d'arte contemporanea di questo livello non è solo un abbellimento estetico, ma un atto di resistenza culturale e di valorizzazione del territorio.

È un obiettivo che perseguivo da tempo e per il quale ringrazio di cuore l'associazione Balconevisi Eventi, che mi ha supportato e affiancato in ogni fase di questo percorso articolato. L'auspicio è che la passione e la determinazione impiegate in questo progetto possano essere raccolte dalle generazioni più giovani, affinché questa opera non rappresenti un punto di arrivo, ma un solido punto di partenza per il futuro del nostro borgo.»

«Portare la street art d'autore in un borgo come Balconevisi – spiega il curatore Filippo Lotti – significa credere nella forza dell'arte pubblica come strumento di riqualificazione urbana e coesione sociale. Il concorso ha visto una risposta straordinaria, ma la proposta di Alessandra Carloni si è imposta fin da subito per la capacità di coniugare il linguaggio contemporaneo con il carattere di questo territorio. "Il viaggio di Bacco" diventa oggi un nuovo punto di riferimento visivo e culturale, una testimonianza di come la sinergia tra associazionismo, curatela e talento artistico possa generare un valore duraturo per la comunità.»

Entra nel dettaglio del lavoro artistico l’autrice dell’opera, Alessandra Carloni: «Il progetto interpreta l’identità di Balconevisi attraverso una narrazione onirica e simbolica che unisce mito, paesaggio e tradizioni locali. La figura di Bacco, reinterpretata nel mio linguaggio pittorico, diventa il custode del borgo e accompagna lo sguardo lungo le quattro facciate, dove si intrecciano la veduta del paese, evocata come una cartolina sospesa nel tempo, il barbagianni, simbolo guida del territorio, e gli elementi della sua vocazione agricola, dalla vite al melograno fino al prezioso tartufo bianco. L’intero intervento si sviluppa come un unico racconto visivo continuo, in cui memoria, natura e identità si fondono in una dimensione poetica e surreale.»