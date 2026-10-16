Al via il Terre di Pisa Food & Wine Festival

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla quattordicesima edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival. Questo pomeriggio, in Piazza Vittorio Emanuele II, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro alla presenza del Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e delle autorità locali

Fino a domenica 18 ottobre, il cuore di Pisa si trasforma nella capitale del gusto, ospitando 87 produttori e 5 consorzi in un'edizione fortemente incentrata sull'"Arte Bianca", sulla sostenibilità ambientale e sulla lotta allo spreco alimentare.

Subito dopo l'apertura degli stand in piazza, le autorità e gli ospiti si sono spostati al 2° piano del Palazzo Affari per lo svelamento della targa e l'intitolazione della Sala Panel di assaggio dell'olio extra vergine d'oliva alla memoria di Luciano Scarselli (già Capo Panel del Comitato di Assaggio della Camera di Commercio di Pisa). L'inaugurazione della sala è stata anche l'occasione per annunciare l'avvio delle nuove attività formative dedicate all'oro verde: sono infatti aperte le iscrizioni al nuovo "Corso di formazione per Capi Panel - responsabili di comitati di assaggio di oli di oliva" promosso dall'Ente (tutte le info sono disponibili sul sito tno.camcom.it).

“Dietro a queste eccellenze agroalimentare c'è la forza del nostro tessuto produttivo – dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. – Aprire questa quattordicesima edizione significa prima di tutto ringraziare e valorizzare le aziende che rendono vive le Terre di Pisa. La Camera di Commercio è al loro fianco per trasformare questa cultura del gusto in un volano di sviluppo. Saranno tre giorni all'insegna della convivialità, in cui produttori, istituzioni e visitatori potranno condividere la passione per la qualità e per il nostro territorio”.

Un weekend ricco di appuntamenti: dalle degustazioni all'intrattenimento Spazio ai laboratori e alle masterclass per conoscere da vicino i prodotti del territorio. Gli appassionati di vino potranno partecipare a incontri guidati da esperti per approfondire la DOC Montescudaio, i vini di Riparbella e altre etichette locali. Chi cerca abbinamenti particolari potrà mettersi alla prova con le degustazioni di ONAF e ONAS, sperimentando accostamenti curiosi come salumi e miele o norcineria pisana e distillati. Da non perdere anche il "cacio gelato", un insolito mix che unisce formaggio e gelato. E per l'ora dell'aperitivo torna "Aperiolio": i professionisti di ASCOE insegneranno al pubblico a riconoscere e apprezzare il buon olio extravergine.

Scienza, cultura e attività per i più piccoli La kermesse sarà anche un'importante occasione di divulgazione. I ricercatori di cinque dipartimenti del Centro Nutrafood dell'Università di Pisa animeranno un ricco palinsesto di incontri per sfatare falsi miti e svelare i segreti della nostra alimentazione, all'interno di un programma realizzato in stretta sinergia con il Banco Alimentare per ribadire i valori della solidarietà e dell'uso consapevole del cibo. La cultura troverà poi spazio nell'Agorà del Circolo Mazzei (presso la Libreria Bar Fogola), che ospiterà un vivace salotto letterario con le presentazioni dei volumi di Stefano Quaglierini, Massimo Dada, Chiara Cini e Giovanna Baldini.

Non mancherà l'attenzione per i bambini: la nuova Area Bimbi al centro della piazza regalerà ai più piccoli momenti educativi e divertenti, grazie ai laboratori organizzati dalle aziende agricole locali, come “C’era una volta Pane e Marmellata” e il profumatissimo “Impastiamo la magia: il pane alla lavanda”. Attesissima, infine, la grande sfida di domenica che incoronerà la migliore "Cecìna 2.0".

Oltre la piazza: esplorare il territorio con l'Extra Festival Il Food & Wine non si ferma ai confini di Piazza Vittorio Emanuele II, ma si estende a tutto il territorio attraverso l'Extra Festival. Un vero e proprio omaggio al turismo lento che unisce sapori, arte e natura. I visitatori potranno partecipare a suggestivi tour guidati a piedi tra i musei, i Lungarni e i vicoli del centro storico, oppure scegliere rilassanti escursioni in bicicletta immerse nei paesaggi verdi della Tenuta di San Rossore.

Orari di apertura degli stand: Sabato 17 ottobre: 11.00 – 23.00, Domenica 18 ottobre: 11.00 – 21.00

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Università di Pisa, in collaborazione con associazioni di categoria e partner locali. Sponsor: Acqua Uliveto, L’OrtoFruttifero, Refrattari Valoriani. Partner tecnico: VDGlass.

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Fonte: Ufficio Stampa