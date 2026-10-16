"Attenti alle truffe", torna l’appuntamento a Empoli

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Torna l’appuntamento dedicato a come difendersi dalle truffe, organizzato dall’Arma dei Carabinieri di Empoli insieme al Comune. L’incontro “Attenti alle truffe” è in programma sabato 24 ottobre 2026, alle 10, nella sala Sezione Soci Coop Empoli (via Raffaello Sanzio, 199), l’ingresso è libero e gratuito.

In quel contesto verranno illustrate (per scardinarle) le tecniche più comuni utilizzate dai malviventi, specialmente a danno delle persone anziane e i raggiri che gli stessi utilizzano per sottrarre denaro.

Il 'falso avvocato', la 'truffa dello specchietto', truffe finanziarie e di investimento, 'tecnica dell'abbraccio', raggiri di sconosciuti che si presentano come ‘falsi parenti’ o falsi appartenenti alle Forze dell’ordine o personale di aziende di servizi pubblici, truffe telefoniche. Purtroppo l’elenco sarebbe ancora lungo ma queste sono le più attuate a discapito delle persone più fragili, gli anziani, chi è solo.

GLI OSPITI - Dopo i saluti del sindaco Alessio Mantellassi e di Francesca Martini, presidente della Sezione Soci Coop Empoli, l'evento avrà come relatori Angelo Corrente e Roberto Rocco, rispettivamente Comandante di Compagnia e di Stazione dei Carabinieri di Empoli. Proseguiranno poi gli interventi dell'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini e della segretaria Spi-Cgil Firenze, Chiara Tozzi.

LA DICHIARAZIONE – "Diventare vittima dei truffatori è più facile di quanto si pensi - afferma l'assessora Valentina Torrini -, perché questi approfittano della sensibilità e della bontà delle persone, lasciando in loro, oltre al danno economico, anche la rabbia e il senso di colpa di essere stati ingannati. Per questo è importante parlarne con le forze dell'Ordine, fare attività di prevenzione e segnalare eventuali movimenti sospetti. Ringrazio la Compagnia dei Carabinieri di Empoli e il suo comandante Angelo Corrente per aver organizzato questo incontro, la Sezione Soci Coop di Empoli e la sua Presidente Francesca Martini per l'ospitalità, nonché lo SPI CGIL per l'attività di sensibilizzazione che sta portando avanti a favore degli anziani e contro il fenomeno delle truffe”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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