Ballare fa bene: Badante Subito organizza una serata di tango argentino

Una serata di tango argentino per stare insieme, creare nuove connessioni e sostenere chi ogni giorno è al servizio della comunità. È questo il progetto annunciato da Stefania Masoni di Badante Subito e dal maestro di tango argentino Gerry Romero, ospiti di Irene Rossi a Radio Lady per presentare un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

L’obiettivo è realizzare entro la fine di dicembre un evento dedicato al tango, con una raccolta fondi destinata alla Misericordia, che potrà utilizzare le risorse per acquistare un’ambulanza, un defibrillatore o altre attrezzature di cui abbia necessità. La data e i dettagli dell’appuntamento saranno comunicati successivamente, una volta definiti gli aspetti organizzativi.

"Badante Subito è sempre vicina ai bisogni dei cittadini", ha spiegato Stefania Masoni, sottolineando "la volontà di restituire parte della fiducia ricevuta dalla comunità". Un ringraziamento particolare "è stato rivolto alla città di Empoli, al sindaco e a tutte le persone che ogni giorno si affidano ai servizi dell’agenzia per trovare assistenza e supporto nella gestione dei propri cari".

L’iniziativa nasce "proprio dal desiderio di trasformare questa fiducia in un’occasione concreta di solidarietà, mettendo in rete realtà diverse ma accomunate dall’attenzione alle persone".

A dirigere artisticamente la serata sarà Gerry Romero, maestro di tango argentino attivo tra Toscana e Liguria, che collabora al progetto insieme agli insegnanti Mauro Tomba e Lucia Baciocchi.

Il programma prevede una classica milonga, una serata dedicata al tango argentino, pensata per coinvolgere il maggior numero possibile di partecipanti. L’invito sarà rivolto non soltanto agli appassionati e ai ballerini, ma anche a chi desidera semplicemente assistere allo spettacolo e lasciarsi trasportare dalla musica.

Masoni ha inoltre lanciato un appello "alle scuole di ballo del territorio e della Toscana, auspicando una partecipazione ampia e una rete di collaborazione capace di dare ancora più forza alla raccolta fondi".

Il tango diventa "così il linguaggio attraverso cui unire divertimento e solidarietà, facendo della pista da ballo un luogo d’incontro aperto alla cittadinanza".

Durante l’intervista, il progetto si è intrecciato con un tema particolarmente caro a Stefania Masoni: la possibilità di avvicinare il tango al mondo degli anziani.

Il ballo, infatti, non è soltanto movimento, "ma anche memoria, emozione e relazione. Può riportare alla mente momenti della giovinezza, favorire la socializzazione e offrire occasioni per condividere esperienze e ritrovare leggerezza nella quotidianità".

"Non è detto che si balli solo con le gambe, ma si può ballare anche con le braccia" ha osservato Masoni, immaginando percorsi accessibili anche a persone sedute o in sedia a rotelle, eventualmente con il supporto di una badante.

Una prospettiva che Romero ha approfondito evidenziando come il tango, "se accompagnato da una guida adeguata, possa coinvolgere la dimensione fisica ed emotiva, stimolare la sensibilità e favorire una connessione più profonda con se stessi e con gli altri".

L’idea è quindi quella di andare "oltre la tradizionale lezione di ballo, sperimentando attività capaci di adattarsi alle diverse possibilità delle persone e di portare momenti di condivisione anche all’interno delle case".

Un approccio che si lega alla missione di Badante Subito: "Essere vicina alle famiglie e ai bisogni quotidiani delle persone, senza trascurare il valore delle relazioni e del benessere personale".

La sinergia con la Misericordia potrebbe inoltre svilupparsi sul fronte dei servizi. Masoni ha infatti anticipato che sono in corso "interlocuzioni per valutare una convenzione a favore dei clienti di Badante Subito, con possibili agevolazioni nell’ambito dei trasporti, delle visite mediche e delle analisi".

Un percorso ancora in fase di definizione, che punta a facilitare l’accesso a servizi importanti per le persone assistite e le loro famiglie.

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta all’organizzazione della serata di tango, che vuole essere non soltanto un appuntamento musicale, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e sostenere concretamente la Misericordia.

Per conoscere la data della milonga benefica e le modalità di partecipazione sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti degli organizzatori. L’invito, intanto, è già chiaro: partecipare, incontrarsi e contribuire insieme a un progetto che mette al centro la solidarietà, il benessere e i bisogni della comunità empolese.

Badante Subito, i contatti

Per informazioni sui servizi di Badante Subito e per contattare la sede di Empoli, è possibile rivolgersi alla sede di via Chiarugi 20, con ingresso da via Pulidori 15. Il numero di telefono è 338 6017 363, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Nel corso dell'intervista è stato inoltre anticipato l'obiettivo di ampliare i servizi disponibili per i cittadini di Empoli.

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