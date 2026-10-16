Biancoforno, l'azienda: "Chi ci visita tocca con mano una realtà diversa"

La Direzione di Biancoforno Spa esprime soddisfazione e gratitudine alla delegazione del Psi per aver accolto l’invito a visitare l’azienda. Un ringraziamento che si estende alle delegazioni delle altre forze politiche che hanno già preso contatto con la società per organizzare visite nei prossimi giorni.

Le delegazioni sono state e saranno accompagnate dal presidente di Biancoforno Spa, Luca Lami, e dal suo staff attraverso i reparti produttivi, con l’obiettivo di conoscere da vicino le diverse fasi di lavorazione che hanno contribuito a fare dell’azienda un’eccellenza della pasticceria italiana.

L’iniziativa «Porte Aperte», promossa dalla Direzione aziendale, nasce dalla volontà di offrire una risposta concreta alle polemiche e alle rappresentazioni dell’azienda circolate nelle ultime settimane. Per questo Biancoforno ha scelto di aprire le proprie porte ai rappresentanti delle istituzioni e alle forze politiche, senza distinzioni di appartenenza, affinché possano conoscere direttamente la realtà produttiva e confrontarsi sui temi al centro del dibattito.

La delegazione socialista, guidata dal segretario Carlo Sorrente, ha avuto la possibilità di dialogare direttamente con gli addetti dei diversi reparti, porre domande, chiedere chiarimenti e osservare da vicino l’organizzazione del lavoro. Una visita che ha consentito di approfondire il funzionamento dei processi produttivi e il clima lavorativo nelle diverse articolazioni aziendali.

Nessun locale dell’azienda è stato precluso alla delegazione e nessuno sarà precluso alle rappresentanze che verranno in visita. La trasparenza e la disponibilità al confronto costituiscono, infatti, i principi alla base dell’iniziativa.

«Non ci siamo limitati ad accompagnare la delegazione nei reparti produttivi – sottolinea il presidente Luca Lami –. Abbiamo messo a disposizione dei rappresentanti del Psi tutta la documentazione e i chiarimenti necessari sulle questioni poste al centro delle proteste sindacali, approfondendo ogni singolo tema. Siamo lieti che la delegazione abbia potuto toccare con mano, come apparso evidente, una rappresentazione diametralmente opposta da quella emersa in queste settimane. Rinnoviamo la piena disponibilità di Biancoforno a un confronto costruttivo, nell’interesse dei lavoratori, che rappresentano la vera forza dell’eccellenza che abbiamo costruito, e dell’azienda stessa. Stiamo portando avanti importanti investimenti per conquistare nuove quote di mercato e aprire un’ulteriore stagione di crescita. Siamo convinti che il dialogo e la collaborazione siano strumenti indispensabili per affrontare le criticità e guardare al futuro con responsabilità».

La Direzione di Biancoforno Spa conferma inoltre la propria disponibilità a partecipare ai tavoli di confronto che si riterrà opportuno convocare, a condizione che siano improntati al dialogo, alla collaborazione e alla volontà concreta di affrontare i temi in discussione. Un approccio ritenuto essenziale per trattare con serietà le questioni legate al lavoro e allo sviluppo del territorio, nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Si tratta di elementi strategici per una realtà produttiva che occupa 194 dipendenti, registra un fatturato annuo di 52 milioni di euro e realizza circa un terzo dei propri ricavi sui mercati esteri. Con l’iniziativa «Porte Aperte», Biancoforno Spa ribadisce dunque la volontà di promuovere un confronto trasparente e costruttivo, fondato sulla conoscenza diretta dei fatti e sulla consapevolezza del ruolo che l’azienda svolge per l’occupazione, il tessuto economico e le prospettive di sviluppo del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa