Biotecnopolo e Fondazione Toscana Life Sciences, Giani: "Sinergia vincente per Siena"

“La sinergia sul piano scientifico” tra Biotecnopolo e Fondazione Toscana Life Sciences può consentire a Siena di “acquisire una vocazione” e “sviluppare una centralità sul fronte delle scienze della vita, tanto più importante oggi, visto anche il contesto generale che la città vive in questa fase con le vicende del Monte dei Paschi”.

È l’auspicio su cui ha insistito il presidente Eugenio Giani questa mattina a Siena durante il suo discorso di saluto a “Biotecnologie per la sicurezza nazionale”, convegno promosso dalla Fondazione Biotecnopolo, l’hub italiano per la sicurezza sanitaria e la preparazione antipandemica.

D’altronde, ha osservato il presidente, “dopo le incertezze iniziali la Fondazione Biotecnopolo si è progressivamente stabilizzata”, “è stata ben impostata e programmata dal Ministero della Salute”, e “oggi mi sembra che ci siano le condizioni per farla emergere in modo importante a livello nazionale”.

Subito prima del suo intervento, aveva preso la parola il Ministro della Salute Orazio Schillaci, “persona di grande equilibrio – ha tenuto a dire Giani – che apprezzo molto e costituisce un punto di riferimento per le Regioni”.

Ricordando che avrebbe preferito un coinvolgimento diretto della Regione nella governance del Biotecnopolo, Giani ha sottolineato che la Toscana non farà mancare il proprio sostegno a questa idea di rendere Siena sempre di più un polo di attrazione nell’ambito delle life sciences. “Confermeremo e anzi incrementeremo il supporto alla Fondazione Tls, di cui la Regione è fondatrice” – ha spiegato – anche alla luce “della presenza sul territorio di teste pensanti e di ricercatori come Rappuoli (direttore scientifico del Biotecnopolo, ndr)”, che danno “legittimazione a un lavoro di grande importanza per il nostro paese”.

Al termine dell’intervento del presidente, il dg del Biotecnopolo Gianluca Polifrone ha ribadito che la Fondazione continuerà a essere interlocutore di Tls e che le sue porte sono aperte alla Regione.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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