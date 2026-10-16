Campus per l'autismo a Empoli, oltre 7,3 milioni per il primo lotto

Oltre 7,3 milioni di euro per realizzare il primo lotto del Campus per l’autismo in via del Terrafino a Empoli. È una delle risorse previste dal recente accordo di programma tra Stato e Regione Toscana, sottoscritto per finanziare 27 interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico. Per il Centro autismo di Empoli sono previsti 6.472.138,84 euro di finanziamento statale e 828.500,05 euro di cofinanziamento regionale, per un importo complessivo di 7.300.638,89 euro.

L’intervento riguarda il primo lotto del Campus, dedicato alla realizzazione del Centro diurno. Il progetto si inserisce in un percorso avviato da alcuni anni dall’Ausl Toscana centro e prevede la costruzione di una struttura pensata per accogliere adolescenti e adulti con autismo, con ambienti organizzati per rispondere alle diverse esigenze degli utenti e sostenere le attività quotidiane.

«Il finanziamento rappresenta un passaggio importante per portare avanti un progetto atteso, che mette al centro i bisogni delle persone con autismo e delle loro famiglie. Il Centro diurno sarà organizzato in spazi distinti per adolescenti e adulti, con ambienti dedicati alle attività e alla socializzazione. L’obiettivo è realizzare una struttura funzionale, in grado di contribuire alla rete dei servizi e di offrire risposte appropriate alle necessità delle persone», dichiara Valerio Mari, direttore generale dell’Ausl Toscana centro.

Il Centro diurno sorgerà su un’area di circa 13mila metri quadrati al Terrafino. L’edificio previsto dal primo lotto si svilupperà su due piani, per una superficie di circa 1.400 metri quadrati. Al piano terra saranno realizzati due centri diurni indipendenti, progettati per accogliere rispettivamente 15 adulti e 15 adolescenti. Le due aree saranno collegate da un corridoio vetrato con giardino d’inverno e condivideranno alcuni spazi, tra cui mensa, soggiorno e ambienti per le attività ricreative.

Il progetto, inoltre, prevede al piano superiore degli spazi dedicati agli operatori, una piccola palestra e un appartamento destinato ai percorsi per l’autonomia.

«Siamo felici di vedere sbloccata un'opera con cui il nostro territorio rafforzerà l’offerta per le persone con autismo – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – affiancandosi ai numerosi servizi attualmente attivi, come quelli per l'indipendenza e il 'dopo di noi' che sosteniamo da sempre. Il progetto è stato studiato per rispondere a tutte le necessità, con spazi dedicati per le varie attività. Il Centro rappresenta la risposta che dobbiamo alle famiglie delle persone con autismo e il Comune spingerà per tempi celeri per la realizzazione».

Il progetto complessivo del Campus, approvato dall’Ausl Toscana centro nel 2023, è articolato in tre lotti funzionali e comprende quattro edifici: oltre al Centro diurno, sono previste due strutture residenziali e un fabbricato destinato a servizi aperti al pubblico. Il finanziamento previsto dal nuovo accordo riguarda il primo lotto e costituisce quindi una parte del percorso di realizzazione dell’intero progetto.

Il progetto esecutivo del primo lotto è in corso di aggiornamento dal punto di vista tecnico ed economico e una volta approvato dall’Azienda l’iter amministrativo prevede che venga richiesto alla Regione Toscana di inoltrare al Ministero della Salute l’istanza per l’ammissione a finanziamento statale come previsto dall’Accordo di programma

Fonte: Ausl Toscana Centro