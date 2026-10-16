'Caruso for Wedding' a Villa Caruso a Lastra a Signa

Mancano due giorni a “Caruso for Wedding — Atmosfera e Magia”, la manifestazione dedicata alle coppie che stanno organizzando il proprio matrimonio. Domenica 18 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00, Villa Caruso riunirà in un’unica giornata i professionisti del settore wedding. Le future spose e i futuri sposi potranno incontrarli di persona e confrontarsi con loro su ogni aspetto del grande giorno.

Uno dei momenti più attesi sarà la sfilata di abiti da sposa e da cerimonia. Le creazioni degli atelier presenti sfileranno negli spazi della villa. Chi deve ancora scegliere il proprio abito potrà vederli indossati e in movimento, nella stessa cornice in cui potrebbe svolgersi il suo matrimonio.

Il conto alla rovescia è partito a metà settembre sui canali social di Villa Caruso, dove settimana dopo settimana sono stati presentati gli espositori. Domenica i visitatori troveranno abiti da sposa e da cerimonia, fiori e allestimenti, inviti e partecipazioni, gioiellerie. Saranno presenti anche:

operatori di catering e pasticceria;

fotografi e videomaker;

musicisti;

professionisti di make-up, acconciature e consulenza d’immagine;

profumerie, bomboniere e confetti;

servizi di noleggio auto.

Per chi pensa già al dopo, ci saranno anche agenzie di viaggio per organizzare la luna di miele.

Ampio spazio sarà dedicato al gusto. Per tutta la giornata i visitatori potranno fermarsi a pranzo con le proposte dei catering presenti. Tra queste c’è un cestino pranzo al prezzo di 18 euro. Comprende una focaccia farcita, a scelta tra prosciutto crudo e insalata, verdure grigliate con philadelphia e groviera oppure mortadella. A completarlo ci sono un’insalata saporita, una zuppetta golosa all’arancia, una bottiglietta d’acqua e una bibita a scelta.

Due i momenti di cucina dal vivo in programma:

ore 13:00: pasta station, con i piatti preparati davanti al pubblico e poi serviti in assaggio;

ore 16:00: preparazione del “Millefoglie Arruffato”, dolce proposto da uno dei catering presenti.

“Domenica le coppie potranno vivere Villa Caruso come la vivranno il giorno delle nozze. Potranno girare per le sale, immaginare l’allestimento, vedere sfilare gli abiti e parlare con calma con chi li aiuterà a realizzare il loro matrimonio. Abbiamo lavorato per settimane perché fosse una giornata piacevole, un evento e non una semplice fiera: un’occasione per prendersi il tempo di sognare e di scegliere”, dichiara Costanza Caradonna, presidente dell’Associazione Villa Caruso.

Durante la giornata sarà possibile anche prenotare Villa Caruso come location del proprio matrimonio e visitare il museo. A tutti gli ospiti verrà consegnato un gadget ricordo dell’evento.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.

Fonte: Ufficio Stampa

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