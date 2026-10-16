"Commissioni Consiliari a porte chiuse, mi è stato impedito di partecipare": la denuncia di Ridi

Politica e Opinioni Castelfiorentino
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Un episodio grave e inaccettabile ha scosso la vita democratica e amministrativa del Comune di Castelfiorentino. Giovedì 15 ottobre, all’Attivista Civico Andrea Ridi è stato impedito di partecipare alla seduta della Commissione Consiliare Urbanistica. A sbarrargli la strada è stato direttamente il Responsabile dell’ufficio, Edilizia, SUAP e Ambiente.

Un comportamento che non solo infrange le norme basilari del funzionamento degli enti locali, ma lesiona profondamente il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadinanza.

L'esclusione di Ridi rappresenta un fatto di gravità assoluta. Come ricordato con forza dallo stesso consigliere, l’articolo 38, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce in modo inequivocabile che le sedute delle commissioni consiliari sono aperte al pubblico.

A questo si aggiunge lo stesso Statuto del Comune, che individua nella partecipazione dei cittadini e nella trasparenza amministrativa un principio cardine e irrinunciabile.

"Un dipendente pubblico ha il dovere di stare al servizio della comunità, non di ergersi a censore o di sbarrare le porte delle sedi istituzionali con un atteggiamento d'arroganza," esprime con forte rammarico e stupore Andrea Ridi.

La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dell'ufficio e sul rispetto delle regole all'interno della macchina comunale. Secondo Ridi, non si tratterebbe di una semplice svista, ma di una condotta ostile e premeditata. Se non di mala fede si trattasse, la situazione sarebbe persino più allarmante. Come può un “dirigente” che presiede settori cruciali come Urbanistica, Edilizia, SUAP e Ambiente ignorare lo Statuto comunale, i Regolamenti interni e il TUEL, come può continuare a ricoprire tale ruolo e a godere della fiducia del Sindaco?

Una nota di demerito viene indirizzata anche a Federico Fioravanti che in aula, durante la seduta, ha dichiarato di assumersi la responsabilità dell’estromissione.

“Siamo avvezzi a confrontarsi con politici che si sentono Regnanti, un atteggiamento che combattiamo contrapponendo preparazione e rispetto dei principi democratici”

Andrea Ridi, consigliere comunale di Più Certaldo

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