Coppia al pronto soccorso con un neonato morto in un sacchetto

Una donna di circa trent’anni si è presentata al pronto soccorso di Cecina con il neonato appena partorito, trasportato in un sacchetto. Il piccolo era già privo di vita all’arrivo in ospedale. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la donna avrebbe dichiarato di non sapere di essere incinta.

L’episodio risale alla mattina di giovedì 15 ottobre, quando la donna avrebbe accusato dolori addominali, partorendo in bagno mentre il compagno dormiva. Nonostante la corsa in ospedale, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

La madre è stata ricoverata per accertamenti e le sue condizioni sono buone. La Procura di Livorno ha disposto esami medico-legali a Pisa per chiarire le cause del decesso e stabilire se il neonato fosse già morto prima del parto. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

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