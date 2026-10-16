Nella notte entrano all'Enriques e danneggiano la scuola: estintori aperti e banchi rotti

Cronaca Castelfiorentino
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Danni e lezioni sospese all'Enriques, verifiche in corso per la riapertura. L'episodio sarebbe nato da un tentativo di occupazione

Spiacevole sorpresa all'Enriques, scuola superiore di Castelfiorentino, nella mattinata di venerdì 16 ottobre. Alcune persone, non si sa ancora quante, sarebbero entrate nella notte nella scuola e avrebbero aperto gli estintori a polvere, e causato danni agli arredi interni. Avrebbero poi lanciato qualche banco e sedie, anche in questo caso danneggiando le suppellettili scolastiche.

Le lezioni sono state temporaneamente sospese per l'impossibilità di garantire la sicurezza antincendio. Da quanto appreso l'episodio potrebbe essere accaduto durante un tentativo di occupazione: questa mattina, infatti, un piccolo gruppo di ragazzi aveva chiuso con dei catenacci il cancello e messo alcuni cassonetti come 'barricata' all'ingresso, ma all'arrivo dei carabinieri il passaggio è stato velocemente liberato.

Da quanto appreso non è escluso che durante il tentativo di occupazione qualche 'esterno' si sia introdotto, non è chiaro se invitato o di sua iniziativa, nella scuola provocando i danni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Al momento sono in corso le verifiche della Metrocittà per capire se è possibile aprire la struttura già da domani.

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