Escursioni e passeggiate alla scoperta di Montaione

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Con la fine di ottobre giunge al termine il programma escursionistico de Il Paesaggio Ritrovato, l’iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche di Montaione e dei suoi dintorni.

L’ultimo appuntamento della stagione si terrà domenica 25 ottobre con l’escursione naturalistica “Da Montaione a… Montaione”, organizzata in occasione di TartuFesta 2026.

L'evento propone un suggestivo viaggio nei paesaggi a perdita d’occhio fra i calanchi e la Via Francigena, che condurrà i partecipanti attraverso scorci di grande pregio naturalistico fino ad approdare nelle vie del borgo, dove poter gustare le prelibatezze a base di tartufo dell'evento enogastronomico di spicco del territorio.

Il ritrovo è fissato per le ore 8:45 presso il parcheggio delle scuole di Montaione in via G. Pascoli, con partenza alle ore 9:00 e rientro previsto intorno alle 16:30. L’itinerario, di livello escursionistico e della lunghezza di circa 14 km, si svolgerà nell'arco dell'intera giornata con pranzo al sacco e spostamenti con mezzi propri.

Le escursioni del ciclo Il Paesaggio Ritrovato sono guidate da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 61/2024 e sono gratuite e aperte a tutti (adulti e bambini), pur con gradi di difficoltà variabili.
La prenotazione è obbligatoria e da effettuarsi entro martedì 20 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure la guida ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it).

La rete sentieristica di Montaione, alla base dell’iniziativa, è consultabile su www.montaioneintuscany.it e su cartine disponibili presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

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