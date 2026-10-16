Genitori e figli, incontri gratuiti per le famiglie dei ragazzi della Scuola Media

Costruire una rete affettiva sicura. Esplorare e scoprire le attitudini dei propri figli. Sintonizzare i loro bisogni, le loro aspettative, con le opportunità formative che sono presenti nel nostro territorio. Sono alcuni degli aspetti che saranno affrontati, a partire da domani, con “Genitori che accompagnano, orientarsi per crescere insieme”, ciclo di incontri completamente gratuito a disposizione dei genitori dei ragazzi e ragazze della Scuola Media.

L’iniziativa, che si svolgerà nel plesso della scuola primaria “Tilli”, prevede la partecipazione delle dott.sse Fabiola Ribechini e Claudia Capozza (psicologhe della famiglia) e si configura come un supporto alla genitorialità per orientare i figli nelle loro scelte, con fiducia, sicurezza nelle proprie capacità e senso di responsabilità.

Il primo appuntamento in programma (“Radici e ali” sabato 17 ottobre, ore 10-12) si concentra appunto sull’importanza di creare una rete affettiva solida, che possa consentire alle ragazze e ai ragazzi di scegliere con fiducia. Il secondo incontro, previsto per sabato 24 ottobre (ore 10-12), sarà invece proiettato sull’idea di “guardare con occhi nuovi” i propri figli, approfondire “dentro e fuori dall’aula” le loro attitudini, tra sogni e aspettative. Ultimo incontro giovedì 29 ottobre (18-19.30) dedicato al “mondo fuori”, come sintonizzare i bisogni delle ragazze e dei ragazzi con la realtà delle scuole superiori del territorio.

Il ciclo di incontri “Genitori che accompagnano, orientarsi per crescere” è promosso dall’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino nell’ambito del progetto “DesTEENazione - Desideri in azione Comunità Adolescenti” che si propone di creare Spazi multifunzionali di esperienza su tutto il territorio nazionale, luoghi pensati per valorizzare le risorse individuali e favorire l’espressione delle potenzialità di preadolescenti e adolescenti.

“Accompagnare i propri figli a compiere scelte per il futuro – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi - richiede grande responsabilità e spesso i genitori hanno bisogno di strumenti e rassicurazioni. Questo ciclo di incontri, un percorso di supporto alla genitorialità rivolto alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi della “Bacci-Ridolfi”, rappresenta un'opportunità importante per accogliere insieme tutto quel pacchetto di dubbi, paure e ansie che travolgono un padre o una madre quando devono aiutare i propri figli nel loro cammino di crescita, affinché siano in grado di fare le loro scelte in modo consapevole”.

Gli incontri sono a prenotazione obbligatoria. Per iscriversi occorre inviare una mail al seguente indirizzo: info@desteenazione-evv.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa