Il Gialloblu Castelfiorentino batte il Roosters Livorno nel debutto casalingo

Inizia con un convincente acuto casalingo la stagione del Gialloblu Castelfiorentino di coach Gianni Cosi, che davanti al pubblico castellano al PalaGilardetti supera per 51 a 36 il Roosters Livorno nell’anticipo della prima giornata di campionato.

Nonostante le pesanti assenze causa infortunio, quella di Banchelli e compagne è stata una prestazione corale: brave ad indirizzare la sfida fin dalla prima frazione per poi allungare sul +13 all’intervallo (30-17). Un vantaggio che nella ripresa le gialloblu hanno saputo amministrare con autorità, rispedendo al mittente ogni tentativo labronico di provare a riaprire i giochi. Domenica 25 ottobre alle 19:30 ci sarà il primo impegno esterno sul campo della Pallacanestro Femminile Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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