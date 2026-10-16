Il Gialloblu Castelfiorentino batte il Roosters Livorno nel debutto casalingo

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Le ragazze di coach Gianni Cosi hanno inaugurato la stagione con una prestazione convincente, superando la squadra labronica per 51 a 36

Inizia con un convincente acuto casalingo la stagione del Gialloblu Castelfiorentino di coach Gianni Cosi, che davanti al pubblico castellano al PalaGilardetti supera per 51 a 36 il Roosters Livorno nell’anticipo della prima giornata di campionato.

Nonostante le pesanti assenze causa infortunio, quella di Banchelli e compagne è stata una prestazione corale: brave ad indirizzare la sfida fin dalla prima frazione per poi allungare sul +13 all’intervallo (30-17). Un vantaggio che nella ripresa le gialloblu hanno saputo amministrare con autorità, rispedendo al mittente ogni tentativo labronico di provare a riaprire i giochi. Domenica 25 ottobre alle 19:30 ci sarà il primo impegno esterno sul campo della Pallacanestro Femminile Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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