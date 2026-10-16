Il Rotary Club combatte la poliomielite con una commedia in vernacolo

La poliomielite è una malattia virale che provoca paralisi e può essere fatale: colpisce a qualsiasi età ma le sue vittime sono soprattutto i bambini di età inferiore a cinque anni, e in alcune parti del mondo è ancora presente. Può essere prevenuta con i vaccini ma non è curabile. Per combattere questo flagello, il Rotary Club di Empoli, guidato dal presidente Luca Prosperi, ha sfoderato l'arma della commedia: tutti a teatro, per una raccolta fondi che sarà devoluta a sostegno del Fondo PolioPlus, per l’eradicazione globale della poliomielite.

I Pizzihore è presentato dal gruppo teatrale La Ginestra: si tratta di una commedia brillante in tre atti scritta in vernacolo fiorentino. Lo spettacolo andrà in scena domenica 18 ottobre alle 16:00 al Teatro il Momento. L'ingresso è a offerta libera ma gli organizzatori suggeriscono una donazione di partenza di 15 euro.

Da oltre 40 anni il Rotary con altri partner si è posta alla guida degli sforzi per eradicare la polio in tutto il mondo. Il programma PolioPlus rappresenta la prima iniziativa per l’eradicazione globale della polio attraverso la vaccinazione dei bambini su larghissima scala. Il programma del Rotary si concentra sulla promozione, la raccolta fondi, il reclutamento di volontari e la sensibilizzazione del pubblico.

"Nel 1988 - informano gli organizzatori - si contavano 350mila casi di polio all’anno in 125 Paesi. Oggi attraverso questa iniziativa i casi di polio si sono ridotti del 99,9 percento e solo due Paesi continuano a riportare casi di poliovirus selvaggio: Afghanistan e Pakistan. Grazie agli sforzi del Rotary e dei suoi partner, oltre 20 milioni di persone salvate dalla paralisi possono camminare e più di 1,5 milioni di persone sono scampate alla morte".

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