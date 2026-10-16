La Biblioteca 'Carlo Collodi' inaugurata a San Miniato Basso: un viaggio tra le avventure di Pinocchio

Non soltanto una biblioteca rinnovata, ma un luogo da attraversare come una storia, dove ogni ambiente richiama un’immagine, un momento e un’atmosfera del mondo di Pinocchio. Venerdì 16 ottobre è stata inaugurata la Biblioteca comunale “Carlo Collodi” di San Miniato Basso, in via De Amicis, restituita alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione.

“Abbiamo voluto realizzare una biblioteca moderna, accogliente e capace di rispondere alle esigenze di bambini, famiglie, studenti e cittadinanza – hanno sottolineato il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Cultura Matteo Squicciarini –. L’intitolazione a Carlo Collodi rafforza inoltre il legame speciale tra San Miniato Basso e una figura che appartiene profondamente alla storia e all’identità del nostro territorio”.

Al centro del progetto di allestimento c’è l’idea di creare ambienti immediatamente riconoscibili e pensati per le diverse fasce di utenza, attraverso l’utilizzo di immagini, colori e materiali specifici per ogni stanza. Una scelta che si lega direttamente alla figura di Carlo Collodi e alle avventure del suo personaggio più celebre: proprio come Pinocchio attraversa luoghi e situazioni differenti, dalla falegnameria di Geppetto al ventre della balena, fino al percorso che lo porta a diventare un bambino vero, anche la biblioteca si sviluppa attraverso spazi con identità e caratteristiche proprie.

“Poter evocare - aggiunge il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani- la figura di Lorenzini proprio in questo luogo, ricco di cultura, memoria e identità, è particolarmente pertinente: pochi altri contesti potrebbero restituirne con altrettanta autenticità il legame con il territorio e con la storia del paese.

La varietà degli ambienti è accompagnata da alcuni elementi comuni, studiati per dare continuità all’intero progetto. Tra questi, le spalle degli arredi con una finitura volutamente grezza, che richiama la matericità del legno da cui prende forma il burattino. Il risultato è un percorso in cui funzionalità e immaginazione si incontrano, trasformando la visita alla biblioteca in un’esperienza che richiama le tappe della storia di Pinocchio.

“L’intervento - dichiara Marco Greco, assessore ai Lavori pubblici.- ha richiesto un investimento importante, di quasi 700mila euro, di cui circa 150mila destinati ai nuovi arredi. Dopo la chiusura del marzo 2024, riconsegnare questo luogo ai cittadini significa restituire a San Miniato Basso un presidio fondamentale, uno spazio pubblico in cui la qualità degli ambienti si unisce alla possibilità di incontrarsi, studiare e vivere la cultura”.

L’intervento ha interessato sia gli aspetti strutturali sia l’organizzazione e l’arredamento degli ambienti. Sono state realizzate quattro sale completamente arredate ex novo, destinate alla lettura, allo studio, all’incontro e alle attività culturali. Particolare attenzione è stata riservata ai bambini, con spazi morbidi e a misura di bambino, pensati per favorire la scoperta dei libri e rendere la biblioteca un luogo accogliente per le famiglie.

All’inaugurazione sono intervenuti anche Luca Faldi, funzionario archivista, e Sabina Giordano, biblioteconoma, in rappresentanza del soprintendente archivistico e bibliografico della Toscana Paolo Mosconi.

Il taglio del nastro è stata anche l’occasione per celebrare i 35 anni dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso, che ha accompagnato la cerimonia con alcuni brani di Nicola Piovani, eseguiti da Sabatino Verde, direttore dell’Accademia, e dalla pianista Sofia Ercolin.

Dopo gli interventi istituzionali, la benedizione dei locali impartita dal canonico Fabrizio Orsini e il taglio del nastro, i presenti hanno potuto visitare gli spazi rinnovati, accompagnati dalla musica, per poi concludere la giornata con un rinfresco, curato dalla mensa comunale e servito dai ragazzi e dalle ragazze della ASD GAM e con il contributo della Condotta Slow Food.

La biblioteca riapre al pubblico dal 19 ottobre con i seguenti orari: il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 18.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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