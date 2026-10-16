La Croce Rossa di Empoli cerca nuovi volontari, ultimi posti per partecipare al corso

Aiutare il prossimo è da sempre l'obiettivo principale della Croce Rossa italiana, che al momento è a "caccia" di nuovi volontari. Ma sono rimasti ormai pochi posti per partecipare al corso di accesso organizzato dal Comitato di Empoli: avrà inizio lunedì 19 ottobre alle 21:00 nella sede operativa della Croce Rossa, in via Arnolfo di Cambio 60 a Empoli. Per le iscrizioni sarà possibile presentarsi direttamente in sede il primo giorno, oppure iscrivendosi al link: https://forms.gle/pSaLqTaDN3EXd4rb7.

Il programma include lezioni fondamentali come il primo soccorso e nozioni sulla storia della Croce Rossa. Una volta parte dell'associazione, sarà possibile partecipare a numerose attività nell'ambito dei servizi sanitari e sociali. Per informazioni si può scrivere alla mail empoli.formazione@toscana.cri.it oppure presentandosi direttamente in sede il primo giorno del corso.