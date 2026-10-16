La Pubblica Assistenza di Fucecchio in piazza per la prevenzione

La Pubblica Assistenza di Fucecchio, in occasione della Settimana VIVA, della Giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze e della giornata del cuore e con il 1 Comunicati weekend 24-25/10patrocinio della Città di Fucecchio, ha organizzato per domenica 25 ottobre una Giornata per la prevenzione dedicata alla cittadinanza. Sarà offerto dalle ore 09. 00 alle ore 18.00 uno screening sanitario libero e gratuito in piazza Montanelli a Fucecchio, in uno spazio temporaneo appositamente allestito. In particolare verrà effettuato monitoraggio pressorio, pulsossimetria, stick glicemico e calcolo dell'indice di massa corporea, tutto ciò con dei sanitari sempre a disposizione. Contestualmente saranno presenti e liberamente visionabili al pubblico un'ambulanza e un mezzo per la protezione civile e l'antincendio boschivo.

Per diffondere la cultura del soccorso e della prevenzione saranno anche effettuate in piazza dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree e BLSD (massaggio cardiaco) dai formatori dellʼassociazione e sarà distribuito materiale informativo in uno stand apposito. La Pubblica Assistenza di Fucecchio, sin dal 1895, garantisce continuativamente al pubblico, secondo la propria missione statutaria, servizi sanitari ordinari e di emergenza, di protezione civile e di antincendio boschivo. Essendo la prevenzione e l'informazione dedicate alla cittadinanza, specialmente in materia di primo soccorso e gestione dei rischi, azioni determinanti per perseguire tali finalità, la giornata organizzata per il 25 ottobre ne sarà un esempio pubblico e gratuito.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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