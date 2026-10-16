Laboratori di apicoltura a Campi Bisenzio

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L'iniziativa sarà ospitata al Regno delle Zucche e della Paglia, il parco tematico allestito a Villa Montalvo

Un'esperienza unica per conoscere da vicino il mondo delle api dal punto di vista biologico e naturalistico. E' la novità che caratterizza la quarta settimana del Regno delle Zucche e della Paglia, il parco tematico allestito a Villa Montalvo a Campi Bisenzio. La novità di questo weekend, domani e domenica, saranno proprio i laboratori di apicultura. Verranno mostrati gli attrezzi del mestiere e spiegato tutto il processo che porta alla creazione del miele e della cera (nota bene, non ci saranno api vive negli spazi del parco). A seguire i più piccoli potranno realizzare le 'bombe di semi', cioè palline di terra e semi vari che i bambini potranno portare a casa. Queste palline potranno essere lanciate in giardini e spazi verdi per disperdere i semi di fiori graditi alle api.

Il Parco sarà aperto a famiglie e bambini dalle 10 alle 18 sul fronte di laboratori e spettacoli. L'area food, Luna Park e sculture chiuderà invece alle ore 20. Il tratto comune sarà sempre la presenza di migliaia di zucche di ogni forma e colore, affiancate da quest'anno dalle imponenti e suggestive sculture realizzate interamente con balle di paglia. Un allestimento inedito, quindi, rispetto alle precedenti edizioni, e soprattutto decisamente scenografico: perfetto per foto ricordo e per immergersi a 360° nell'atmosfera del raccolto autunnale. Ricordiamo che la manifestazione andrà avanti per tutti i weekend fino al 1° novembre.

Spettacoli e intrattenimento no stop

In scena il Teatro sulle rotoballe, artisti circensi, spettacoli di bolle di sapone giganti, magie, balli e animazioni a tema per grandi e piccini.

Attività e laboratori creativi

Tra le novità più attese il Labirinto delle Farfalle, la caccia al tesoro nel parco, i giochi tradizionali in legno, i laboratori didattici e i laboratori di apicoltura.

Area food e divertimento

Non mancherà il Luna Park con giostre e gonfiabili e un'ampia area Street Food al coperto dove pranzare o fare merenda con specialità toscane e street food per tutti i gusti.

I biglietti sono acquistabili all'ingresso del parco o in prevendita su TicketOne: https://www.ticketone.it/eventseries/il-regno-delle-zucche-4230856/

Disponibili Family Ticket a prezzo ridotto. Nel biglietto bambini è inclusa una corsa al Luna Park. Tutte le informazioni su: www.ilregnodellezucche.it oppure su WhatsApp al 331/4417741.

Fonte: Ufficio Stampa

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