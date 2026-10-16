Lavori di Acque Spa a San Miniato Basso

Front Office San Miniato
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Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a San Miniato Basso nel comune di San Miniato, il giorno martedì 20 ottobre, dalle ore 8 alle ore 12, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Nenni, Berlinguer (i civici pari dal 34 al 60, e il 37), Aleardi (civici dall’1 al 103, dal 10 al 60), Rovani, Pinocchio, Pozzo (dall’1 al 47, dal 2 al 52) e Torta (dal 13 al 29, dal 12 al 30).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 21 ottobre, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa

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