Lavori in via San Gallo, chiuse le interrate di Plures Alia

A causa dei lavori di Publiacqua che fino al 3 novembre comporteranno la chiusura al transito veicolare di via San Gallo, nel tratto compreso fra via delle Mantellate e piazza della Libertà, Plures Alia ha temporaneamente riorganizzato il servizio di raccolta dei rifiuti nell’area interessata del centro storico di Firenze. La chiusura della viabilità, infatti, impedisce ai mezzi di raccolta di raggiungere regolarmente le postazioni interrate di via San Gallo, che di conseguenza, per tutta la durata dei lavori rimarranno chiuse. La continuità della raccolta sarà comunque garantita dai contenitori stradali più vicini, come ad esempio quelli posizionati in via delle Mantellate. Non è stato possibile individuare collocazioni più vicine per l'installazione di ulteriori cassonetti provvisori a causa delle caratteristiche degli spazi disponibili e dei vincoli legati al posizionamento e allo svuotamento dei contenitori.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini per agevolare il transito dei mezzi di raccolta, rispettando la segnaletica temporanea e le relative interdizioni alla sosta, e conferendo i rifiuti esclusivamente nei contenitori disponibili nelle collocazioni alternative già presenti sul territorio.

Le modifiche al servizio di raccolta resteranno in vigore per tutta la durata dell’interdizione alla viabilità e saranno progressivamente adeguate in funzione dell’andamento dei lavori e delle condizioni di accessibilità dell’area. Plures Alia è impegnata, in coordinamento con gli enti competenti, a garantire la continuità del servizio e a ripristinare le modalità ordinarie di raccolta non appena saranno nuovamente disponibili le condizioni necessarie per il transito dei mezzi in via San Gallo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite la app Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile)

Fonte: Alia Servizi Ambientali Spa