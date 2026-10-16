Magna Closures, Fabiani in visita allo stabilimento di Guasticce

dalla Regione Collesalvetti
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Il consigliere incontra management, Confindustria e Rsu aziendali

Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali, stamani è stato in visita allo stabilimento di Guasticce (Livorno) di Magna Closures, l’azienda di componentistica auto già al centro del protocollo d'intesa triennale firmato lo scorso gennaio tra il ministro Adolfo Urso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i comuni di Livorno e Collesalvetti e i vertici di Magna Closures.

La visita è propedeutica alla prossima convocazione (a novembre) del tavolo in plenaria dell’azienda da anni monitorata dalle istituzioni, che impiega circa 500 addetti più l’indotto e che è specializzata nella produzione di serrature e sistemi di chiusura per auto.

Spiega Fabiani: "L’iniziativa di oggi nasce da un incontro con le organizzazioni sindacali che ci hanno chiesto di convocare il tavolo su Magna Closures in plenaria, anche alla luce di alcuni cambiamenti intervenuti nel management aziendale. Abbiamo raccolto l’invito e qui a Guasticce abbiamo incontrato il management aziendale, compresi i nuovi manager che guideranno lo stabilimento, e le Rsu aziendali. A tutti, a management e a Confidustria lì presente, abbiamo rappresentato le nostre attese e su tutte la necessità di dare continuità al lavoro avviato con la Regione e il Ministero e al percorso di confronto con le organizzazioni sindacali. Insieme abbiamo convenuto di fare un passaggio comune nella seduta plenaria che sarà convocata a novembre".

Fonte: Regione Toscana

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