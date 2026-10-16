Massa, tre rapine in una sera: arrestati due minorenni

Tre rapine messe a segno nel giro di poche ore nel centro di Massa e due minorenni arrestati al termine delle indagini. È il bilancio dell’attività investigativa condotta dalla squadra mobile, che ha individuato i presunti responsabili dei tre episodi avvenuti nella stessa serata.

Le indagini, coordinate dalla procura minorile, sono state avviate dopo i tre episodi. A consentire agli investigatori di ricostruire i fatti sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di seguire gli spostamenti dei due ragazzi, collegare le rapine e risalire alla loro identità.

Dai filmati sono emersi anche diversi tentativi di utilizzare le carte di pagamento sottratte durante le rapine, alcuni dei quali riusciti. Ulteriori elementi sono stati raccolti nel corso delle perquisizioni. Gli indumenti indossati dai due minorenni sono stati confrontati con quelli visibili nelle registrazioni delle telecamere.

Al termine degli accertamenti, i due ragazzi sono stati arrestati e accompagnati in un istituto penale per minorenni, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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