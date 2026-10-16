Matteo Biffoni delegato nazionale Anci ai Servizi pubblici locali

Il presidente nazionale di Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Gaetano Manfredi, ha formalizzato l'affidamento al sindaco di Prato Matteo Biffoni della delega associativa in materia di "Servizi pubblici locali".

Nel quadro del nuovo incarico, Biffoni avrà la responsabilità di seguire con il supporto della struttura dell'Associazione l'evoluzione normativa e le politiche pubbliche di settore, oltre a sostenere e sviluppare le proposte e le posizioni ufficiali di Anci. L'attività sarà svolta in diretto coordinamento con la Presidenza, il Segretario generale e il responsabile di area competente.

"I servizi pubblici locali – acqua, rifiuti, trasporto pubblico e tutti i bacini essenziali – rappresentano il punto di contatto quotidiano più diretto tra i Comuni e la vita delle persone", dichiara Matteo Biffoni. "In un momento di profonda trasformazione normativa e di grandi sfide legate alla transizione ecologica e digitale, il nostro obiettivo sarà garantire la tutela delle comunità locali e rafforzare la capacità dei sindaci di offrire servizi efficienti, sostenibili e di qualità.

Ringrazio il presidente Manfredi per la fiducia. Lavorerò da subito in stretta sinergia con Anci per far sì che la voce dei Comuni siano rappresentate nelle sedi istituzionali, guardando sempre al bene comune dei nostri cittadini", conclude Biffoni.

Fonte: ANCI - Ufficio Stampa

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