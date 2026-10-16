Mercantia dona un grande Pinocchio alla Fondazione Carlo Collodi

Mercantia ha donato alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi una grande scultura in polistirolo raffigurante Pinocchio, realizzata durante l’ultima edizione del Festival. Un'edizione speciale, in cui mostre e installazioni artistiche sono state dedicate proprio al celebre burattino e al suo autore, Carlo Lorenzini (in arte Collodi), in occasione del bicentenario della sua nascita.

L'opera era parte integrante dell’installazione “Pinocchio Live Art”, curata da Francesca Parri di Exponent, che ha visto la collaborazione di diciotto artisti di differenti stili e formazioni. Il progetto si è sviluppato attraverso la creazione di diciotto “nasi” nelle sfumature del blu, dell'azzurro e del celeste, sospesi sopra un grande Pinocchio. Durante lo svolgimento del Festival, la scultura ha cambiato volto grazie a una performance di live painting eseguita ogni sera da una coppia diversa di artisti.

Gli artisti che hanno realizzato i nasi sono: Valentina Barbieri, Veronica Cairo, Anna Casu, Lucia Coccoluto Ferrigni, Costanza Danielli, Danmariti, Marco Fine, Carolina Frasconi, Vanessa Gai, Katy Maleki, Marta Martini, Valter Masoni, Giada Matteoli, Lucia Pretto, Valerio Salvadori, Francesca Santomauro, Stelleconfuse e Zenro.

Le performance di live painting sono state eseguite da:

● Lucia Coccoluto Ferrigni e Carolina Frasconi

● Giada Matteoli e Nicole Pardini

● Stelleconfuse e Zenro

● Valentina Barbieri e Otti

● Danmariti e Marco Fine

La scultura entra così a far parte di un luogo in cui la storia del burattino continua a vivere e a incontrare nuovi pubblici. A settant’anni dalla sua inaugurazione, il Parco di Pinocchio a Collodi guarda al futuro attraverso un percorso di rilancio e valorizzazione portato avanti dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi sotto la presidenza di Giordano Bruno Guerri. Un progetto che punta a rinnovare l’identità del Parco e a rafforzarne il ruolo di luogo culturale dedicato all’immaginario collodiano, attraverso l’incontro tra letteratura, arte e creatività. La donazione di Mercantia si inserisce in questo percorso, arricchendo il dialogo tra il racconto di Collodi e le sue reinterpretazioni artistiche contemporanee.

Per ringraziare della donazione, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha attivato un'iniziativa speciale: da oggi e per tutto il 2027, tutti i bambini residenti a Certaldo potranno entrare gratuitamente al Parco, purché accompagnati da un adulto pagante.

Un invito rivolto alle famiglie di Certaldo a scoprire, o riscoprire, il mondo di Pinocchio attraverso un’esperienza che unisce racconto, arte e creatività.

Per informazioni dettagliate è possibile chiamare il numero 0572 429342.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa