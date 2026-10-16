Minori stranieri non accompagnati: ecco come candidarsi al corso per aspiranti Tutori volontari

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Le candidature possono essere presentate fino alla fine del mese per partecipare alla selezione promossa dal Garante per l'Infanzia della Regione Toscana. Già 60 le adesioni registrate sul territorio. Il percorso formativo ufficiale partirà a novembre

C’è tempo fino al 31 ottobre 2026 per presentare la propria candidatura alla nuova edizione del Corso di formazione per aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

L'iniziativa, promossa dall'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana Stefano Scaramelli, punta a selezionare e formare privati cittadini disponibili ad assumere a titolo gratuito la tutela legale di giovani e bambini che arrivano in Italia da soli, in attuazione della legge 47/2017.

Ad oggi si contano già circa 60 adesioni sul territorio toscano. Un segnale forte di solidarietà che dimostra l'attenzione della comunità verso i minori più vulnerabili. Le iscrizioni restano tuttavia aperte per consentire a un numero ancora maggiore di cittadini di mettersi a disposizione. Il percorso formativo ufficiale prenderà il via nel mese di novembre 2026.

Fonte: Ufficio Stampa

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