Nati per Leggere, tredici biblioteche della Rete REA.Net insieme per la lettura nei primi anni di vita

Torna nelle biblioteche della Rete REA.Net “Nati per Leggere”, il programma nazionale che promuove la lettura ad alta voce in famiglia fin dalla nascita. Per l’edizione 2026 il progetto riunisce tutte le tredici biblioteche comunali della rete tra Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Certaldo, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci.

Il progetto è nato lo scorso anno, quando la Rete REA.Net ha ottenuto dal Ministero della Cultura un finanziamento. Dal 17 ottobre al 14 dicembre ogni biblioteca ospiterà un incontro di lettura, secondo un calendario costruito insieme. Ciascun appuntamento è pensato per una precisa fascia d’età, dai primi mesi fino ai 6 anni. Gli incontri sono gratuiti e aperti ai bambini e alle loro famiglie.

Nel progetto sono stati coinvolti anche i pediatri, che hanno accolto volentieri la proposta. Nelle sale d’attesa degli ambulatori sono stati allestiti gli scaffali NpL, con libri che genitori e bambini possono sfogliare mentre aspettano la visita. Oltre a Montespertoli, anche altre biblioteche della rete hanno attivato lo scaffale nei rispettivi territori.

Tra ottobre e dicembre si terrà inoltre un corso di formazione per i lettori volontari, organizzato con il CSB – Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini di Trieste, tra i promotori nazionali del programma. Il corso è aperto ad amici delle biblioteche, educatrici ed educatori, bibliotecari e a chi desidera leggere ai più piccoli nelle biblioteche della rete. A completare il progetto ci sarà l’acquisto di nuovi libri per la prima infanzia, che verranno distribuiti alle biblioteche aderenti.

“Investire nella lettura fin dai primi anni di vita significa investire nel futuro della nostra comunità. Con Nati per Leggere, le biblioteche diventano luoghi di crescita, relazione e pari opportunità, dove ogni bambino può scoprire il valore delle storie e il piacere della lettura. Fare rete tra Comuni significa rendere questa opportunità ancora più forte e accessibile a tutte le famiglie” dichiara Daniele Vanni, sindaco delegato alla cultura e al turismo per l'Unione Dei Comuni Empolese Valdelsa.

Nati per Leggere è promosso in Italia dal 1999 dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. Leggere ai bambini fin da piccoli aiuta lo sviluppo del linguaggio, rafforza il rapporto con i genitori e avvicina ai libri. Informazioni sul programma nazionale su www.natiperleggere.it.

Il calendario

Sabato 17 ottobre, ore 10.30 – Fucecchio, Biblioteca “Indro Montanelli”: “Primi passi nelle storie” (18-36 mesi)

Sabato 24 ottobre, ore 16 – Certaldo, Parco Libera Tutti: “Foglie al vento, leggiamo insieme a tempo lento” (3-6 anni)

Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 – Vinci, Biblioteca dei Ragazzi di Sovigliana: “Coccole di storie” (0-3 anni)

Sabato 7 novembre, ore 10 – Santa Croce sull’Arno, Biblioteca “Adrio Puccini”: “Letture piccine picciò” (0-3 anni)

Sabato 14 novembre, ore 10.30 – Empoli, Palazzo Leggenda: “Piccoli incanti. Libri, sguardi e voci” (6-18 mesi)

Martedì 17 novembre, ore 17 – Castelfiorentino, Biblioteca “Vallesiana”: “A bassa voce. Il diritto alle storie” (6-24 mesi)

Venerdì 20 novembre, ore 16 – Montespertoli, Biblioteca “E. Balducci”: “Leggimi perché… mi piace!” (6-18 mesi)

Sabato 21 novembre, ore 10.30 – Montaione, Biblioteca “a biscondola”: “Leggo il cielo, scopro il mondo” (6-24 mesi)

Sabato 21 novembre, ore 10.30 – Capraia e Limite, Biblioteca “Pablo Neruda”: “Pagine di meraviglia!” (1-3 anni)

Sabato 28 novembre, ore 10.30 – Gambassi Terme, Biblioteca: “L’incanto dei libri” (6-24 mesi)

Sabato 5 dicembre, ore 10.30 – Castelfranco di Sotto, Biblioteca: “L’inverno delle meraviglie: storie a piccoli passi” (0-4 anni)

Sabato 12 dicembre, ore 10.30 – Cerreto Guidi, Biblioteca “Emma Perodi”: “Racconti d’inverno” (3-6 anni)

Lunedì 14 dicembre, ore 17 – Montelupo Fiorentino, MMAB Museo Archivio Biblioteca: “Girotondo intorno ai libri” (0-6 anni)

Per informazioni: sito della Rete REA.Net (https://reanet.empolese-valdelsa.it), pagina Facebook @Rete REA.net, oppure la biblioteca che ospita l’incontro.

Fonte: Ufficio Stampa

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