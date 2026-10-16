'Ottobre Rosa', benessere e salute il 24 tra camminate, informazione e consulti

Il mese della sensibilizzazione per la prevenzione e per la lotta contro il tumore al seno troverà massima espressione sabato 24 ottobre, con l'ospedale Santa Maria Annunziata e il Comune di Bagno a Ripoli insieme per promuovere una importante iniziativa dedicata a “Ottobre Rosa”. Per il mese della sensibilizzazione per la prevenzione e per la lotta contro il tumore al seno, personale sanitario e cittadinanza parteciperanno a una camminata lungo la nuova Via verde ciclopedonale di via di Ritortoli, con partenza alle ore 15 dal palazzo del Comune di Bagno a Ripoli e arrivo all'ospedale Santa Maria Annunziata alle 16.30 circa.

Una volta arrivati in ospedale, è previsto un incontro divulgativo al fine di promuovere consapevolezza riguardo la patologia oncologica più diffusa nel genere femminile. La popolazione potrà dialogare con gli esperti che si occupano di senologia: si promuoverà l'adesione allo screening e si parlerà delle opzioni chirurgiche, dell'importanza delle cure sistemiche (chemioterapia, ormonoterapia, targeted therapy e immunoterapia) e del ruolo della radioterapia. Si affronteranno anche tematiche di diagnostica patologica e per imaging, nutrizione, genetica e riabilitazione fisioterapica. L'obiettivo finale è quello di far conoscere alla popolazione i percorsi esistenti, sottolineando l'importanza della diagnosi precoce e illustrando le possibilità di cura e guarigione.

Verrà inoltre offerta la possibilità di prenotare visite senologiche gratuite presso lo stesso ospedale al fine di offrire un momento di consulto, orientamento e conferma dell'importanza dell'adesione allo screening. L'evento ha il patrocinio dell'Azienda Usl Toscana centro e dell'ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica).

Come prenotare la visita senologica:

Per le visite senologiche saranno previsti degli spazi ambulatoriali dedicati nelle settimane successive all'evento. Per prenotare la visita senologica è possibile contattare il numero 055/6936583 nei giorni da martedì 20/10 a giovedì 22/10, esclusivamente nella fascia oraria dalle 15 alle 18.

Chi parteciperà potrà ritirare gratuitamente alla partenza una t-shirt rosa, messa a disposizione dal Comune e con la scritta “Bagno a Ripoli e Ospedale Santa Maria Annunziata insieme contro il tumore al seno”. All’iniziativa parteciperanno anche realtà e associazioni in prima linea nella lotta contro i tumori e a sostegno della ricerca e dei pazienti oncologici come il Calcit Tavernelle, Calcit Chianti Fiorentino, Calcit Valdarno, l’associazione Scie e la Lilt.

Sarà forte la partecipazione dei sanitari, a cominciare da Elettra Pellegrino, direttrice del presidio Santa Maria Annunziata e da Silvia Scoccianti, direttrice del Dipartimento Oncologico dell'Azienda Usl Toscana centro. Parteciperanno all'evento anche Luis Josè Sanchez, direttore SOC Chirurgia Senologica dell'Azienda Usl Toscana centro e Lorenzo Galli, direttore SOS Chirurgia Senologica ospedale Santa Maria Annunziata, Roberto Carpi, direttore SOC Radiologia Firenze III, Maria Simona Pino, direttrice SOS Oncologia ospedale Santa Maria Annunziata, Elisabetta Surrenti, direttrice della SOSD PsicoOncologia dell'Azienda Usl Toscana centro e, infine, Beniamino Brancato, direttore Struttura Complessa Senologia Clinica di ISPRO. All'evento parteciperà anche la Direzione Infermieristica dell'Ospedale Santa Maria Annunziata con Patrizia Grassi, direttrice SOS Assistenza Infermieristica di gestione Sud Est dell'Azienda Usl Toscana centro.

“Con questa iniziativa – dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est, Francesco Pignotti – vogliamo contribuire a diffondere una cultura della prevenzione, ricordando a tutte e a tutti quanto siano importanti informazione, controlli periodici e diagnosi precoce. Lo faremo camminando insieme lungo la pista pedociclabile che collega il nostro Comune e l’ospedale Santa Maria Annunziata, per rimarcare come l’Osma sia un punto di riferimento fondamentale per la salute del territorio. Ringrazio il personale sanitario, tutte le persone, le associazioni e le realtà che hanno contribuito a organizzare questa giornata. Offrire visite senologiche gratuite rafforza l’invito a prevenire, specie in un momento in cui tante persone, in particolare donne, rinunciano a controlli e cure per motivi economici”.

All'iniziativa parteciperà anche una rappresentanza della Fiorentina femminile, a testimonianza di quanto lo sport e la promozione della salute possano camminare insieme per vincere la partita più importante.

La forte partecipazione della cittadinanza sarà cruciale per sottolineare la volontà di affrontare insieme ai sanitari tematiche così importanti come la prevenzione e la cura del tumore al seno e per rafforzare la cultura della salute sul territorio.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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