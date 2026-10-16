Per la rilevazione di campi elettromagnetici possono candidarsi location private

Anche quest'anno il Comune di Empoli ha dato mandato all'azienda Polab di effettuare l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza legati agli impianti di telefonia mobile. Le rilevazioni si terranno indicativamente nella prima quindicina di novembre 2026.

La novità delle rilevazioni di quest'anno è che, oltre ai 15 luoghi con edifici pubblici dove verranno effettuate le misurazioni, sarà possibile candidare anche 5 edifici privati per la rilevazione . Questo segue quanto annunciato nel 2025 , a margine del commento dei risultati positivi delle rilevazioni di quell'anno, ossia la richiesta di privati per un monitoraggio dei campi elettromagnetici.

LE DICHIARAZIONI - Così ha commentato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci: "Prosegue l'impegno preso con 'Antenna Trasparente' per effettuare dei monitoraggi cadenzati sulle zone più frequentate della nostra città. L'obiettivo è quello di garantire una copertura più ampia possibile dei controlli sul territorio. La novità sarà quella di poter candidare anche abitazioni private al monitoraggio, come avevamo annunciato insieme a Polab. Sul tema continuiamo con il percorso intrapreso, per la tutela dei cittadini empolesi sul tema dell'inquinamento elettromagnetico".