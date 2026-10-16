Per la rilevazione di campi elettromagnetici possono candidarsi location private

Anche quest'anno il Comune di Empoli ha dato mandato all'azienda Polab di effettuare l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza legati agli impianti di telefonia mobile. Le rilevazioni si terranno indicativamente nella prima quindicina di novembre 2026.
Il suddetto monitoraggio, come da accordi, avviene attraverso il posizionamento di una centralina di misurazione nell'ambito di campagne di rilevamento annuali. I punti di rilevazione vengono stabiliti, in accordo con l'amministrazione comunale, per avere una mappatura completa dell'impatto elettromagnetico sulla città con maggior attenzione per le zone più sensibili o più frequentate.
La novità delle rilevazioni di quest'anno è che, oltre ai 15 luoghi con edifici pubblici dove verranno effettuate le misurazioni, sarà possibile candidare anche 5 edifici privati per la rilevazione. Questo segue quanto annunciato nel 2025, a margine del commento dei risultati positivi delle rilevazioni di quell'anno, ossia la richiesta di privati per un monitoraggio dei campi elettromagnetici.
LE DICHIARAZIONI - Così ha commentato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci: "Prosegue l'impegno preso con 'Antenna Trasparente' per effettuare dei monitoraggi cadenzati sulle zone più frequentate della nostra città. L'obiettivo è quello di garantire una copertura più ampia possibile dei controlli sul territorio. La novità sarà quella di poter candidare anche abitazioni private al monitoraggio, come avevamo annunciato insieme a Polab. Sul tema continuiamo con il percorso intrapreso, per la tutela dei cittadini empolesi sul tema dell'inquinamento elettromagnetico".
COME CANDIDARE AREE PRIVATE - I siti privati saranno individuati tramite richiesta dei singoli cittadini attraverso un modulo presente sul sito del Comune a questo link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/richiesta-monitoraggio-campi-elettromagnetici-ott26. Le location candidate formeranno una graduatoria dalla quale attingere anche per le rilevazioni del 2027.
Sarà possibile candidare i propri luoghi dal 16 ottobre al 5 novembre 2026 compilando la modulistica e scrivendo alla posta elettronica certificata (PEC) del Comune: comune.empoli@postacert.toscana.it. I moduli potranno essere richiesti anche all'U.O.C. Ambiente all'indirizzo email ut.ambiente@comune.empoli.fi.it.
LE POSTAZIONI PUBBLICHE - I 15 punti nelle aree pubbliche che l'amministrazione ha individuato per quest'anno sono:
- nido Stacciaburatta
- nido Piccolo Mondo
- nido Cortenuova
- nido dei Canguri
- nido Zerosei
- nido Trovamici
- PalAramini/piscina comunale
- scuola primaria Lorenzoni
- stazione (biglietteria bus)
- scuola primaria Pozzale
- zona sportiva Monterappoli
- scuola primaria Avane
- scuola primaria Cascine
- ospedale San Giuseppe
- case popolari Santa Maria via Val Pusteria
- nido Piccolo Mondo
- nido Cortenuova
- nido dei Canguri
- nido Zerosei
- nido Trovamici
- PalAramini/piscina comunale
- scuola primaria Lorenzoni
- stazione (biglietteria bus)
- scuola primaria Pozzale
- zona sportiva Monterappoli
- scuola primaria Avane
- scuola primaria Cascine
- ospedale San Giuseppe
- case popolari Santa Maria via Val Pusteria
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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