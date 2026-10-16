Pisa attraverso le tele di Alberto Marziale, mostra al Fortilizio della Cittadella

È stata inaugurata venerdì 16 ottobre, al Fortilizio della Cittadella – Casa degli artisti pisani, la mostra Presente e passato con le opere di Alberto Marziale. L’esposizione, promossa dal Comune di Pisa, è stata curata dai figli dell’artista, Andrea e Silvia Marziale, e resterà visitabile fino a domenica 1° novembre a ingresso gratuito. Contestualmente all’apertura della mostra sarà possibile visitare gratuitamente anche la Torre Guelfa. Alla cerimonia d’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini, l’artista Alberto Marziale e la curatrice della mostra Silvia Marziale.

"Visto che definiamo il Fortilizio della Cittadella la “Casa degli artisti pisani” - ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini - una mostra come quella di Alberto Marziale si trova nel posto giusto. Marziale è un profondo conoscitore della città, dei suoi scorci e dei suoi monumenti, e ha sempre espresso attraverso la pittura il suo attaccamento al nostro territorio e alla sua storia. Non è la prima volta che ospitiamo le sue opere al Fortilizio: dallo scorso marzo, proprio all’ingresso dello spazio espositivo, si può ammirare una pianta della città realizzata da Marziale in fotoceramica, elaborata con minuzia nel 2000 per localizzare oltre ottanta monumenti e luoghi storici".

La mostra sarà visitabile il giovedì e il venerdì con orario 16.00-18.00, e nei giorni di sabato e domenica la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. L’esposizione presenta un percorso artistico che accompagna il visitatore alla scoperta della città e del territorio attraverso lo sguardo di un artista che, nel corso degli anni, ha saputo trasformare luoghi, tradizioni e paesaggi in memoria visiva e racconto.

Paesaggi, scorci urbani e atmosfere della città di Pisa prendono vita nelle tele dedicate ai retoni, ai borghi, al Duomo, alla Chiesa di Santa Maria della Spina, alla Cittadella e ad altri luoghi simbolo della tradizione locale. Accanto ai monumenti trovano spazio anche le celebrazioni più sentite della città, come quelle legate a San Ranieri e alla Madonna di Sotto gli Organi, insieme a opere dedicate alla natura, alla pesca, alla caccia e ai fiori.

"Oggi, con “Presente e passato” - prosegue Bedini - un’esposizione interamente dedicata allo studio e all’evoluzione artistica di Marziale, i visitatori possono riscoprire Pisa attraverso le numerose tele e i disegni che raccontano luoghi e simboli della città, con un’attenzione al colore che restituisce in maniera suggestiva e accurata le sue atmosfere più tipiche. Un percorso che racconta Pisa, dalla tradizione legata a San Ranieri e alla Madonna di Sotto gli Organi al paesaggio che fa da sfondo a luoghi come la chiesa di Santa Maria della Spina e la Cittadella, intrecciando memoria, tradizione e quotidianità".

“Presente e passato” propone un dialogo continuo tra memoria e contemporaneità, invitando il pubblico a riscoprire Pisa attraverso una narrazione artistica capace di unire esperienza personale e patrimonio collettivo.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pisa

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