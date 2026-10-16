Politica Empoli, Greta Costagli è la nuova capogruppo di Fratelli d’Italia

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese Valdelsa comunica la nomina di Greta Costagli a nuova capogruppo, al posto di Leonardo Rossi, che lascia l’incarico per sopraggiunti impegni di lavoro e familiari.

Costagli è consigliera dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa e componente della Quarta Commissione consiliare, competente in materia di sanità, servizi sociali e politiche abitative. È inoltre consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Fucecchio, eletta in occasione delle ultime elezioni amministrative, vicepresidente del Consiglio comunale, componente della Commissione elette e nominate e della Seconda Commissione consiliare permanente, competente in materia di politiche sociali, scuola, cultura e sport.

"Ringraziamo Leonardo Rossi per il lavoro svolto con serietà, passione e spirito di servizio – dichiara il Gruppo consiliare –. Leonardo, storico esponente di Fratelli d’Italia a Montaione, ha rappresentato un punto di riferimento prezioso per il gruppo e per il partito sul territorio. A lui va la nostra sincera gratitudine, insieme agli auguri più affettuosi per i suoi impegni di lavoro e familiari".

Il gruppo, che l’ha scelta all’unanimità, rivolge a Greta Costagli i migliori auguri per il nuovo incarico e le affida il compito di rappresentare e coordinare l’attività politica consiliare nell’Empolese Valdelsa.

"Greta saprà rappresentare al meglio il nostro partito – ha dichiarato il senatore e coordinatore provinciale Paolo Marcheschi – come già ha fatto a Fucecchio, uno dei comuni dove FdI ha dimostrato di essere una presenza politica ampia e concreta. Costagli, alla quale va il mio personale in bocca al lupo, è una persona seria e capace e sono convinto che saprà essere all’altezza di questo nuovo impegno. Il mio grazie a Leonardo Rossi, che ha portato a termine un lavoro puntuale ed importante lungo gli anni".

Nel suo ruolo di capogruppo e portavoce delle politiche di Fratelli d’Italia, Costagli lavorerà per rafforzare il raccordo tra i consiglieri, il partito e le comunità del territorio, dando voce alle esigenze dei cittadini e promuovendo un’azione politica concreta, attenta ai servizi, alla qualità della vita e alle specificità di ciascun Comune.

La neo capogruppo Greta Costagli ha accolto la nomina sottolineando il valore della responsabilità ricevuta e la volontà di proseguire il lavoro del gruppo con spirito di squadra: "Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il lavoro avviato dal gruppo, valorizzando il contributo di ogni amministratore e mantenendo un confronto costante con i cittadini. Il nostro impegno sarà quello di portare nelle sedi istituzionali proposte e istanze radicate nei bisogni reali dell’Empolese Valdelsa, con serietà, determinazione e spirito di squadra".

Fonte: Ufficio Stampa