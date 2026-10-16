Pornografia minorile, ex maestro condannato a sette anni di carcere

Cronaca Carrara
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo insegnava in una scuola primaria della provincia di Massa Carrara

Sette anni di reclusione e una multa di 30mila euro. È la condanna pronunciata in primo grado dal tribunale di Massa nei confronti di un ex insegnante delle scuole primarie della provincia di Massa Carrara, accusato di pornografia minorile. La notizia è riportata dalle edizioni locali del Tirreno e della Nazione.

Al centro della vicenda un appartamento preso in affitto dall'uomo e denominato “Loli House”, che, secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbe stato utilizzato per produrre materiale pedopornografico con il coinvolgimento di alcune ragazzine di età compresa tra i 10 e i 15 anni.

Le minorenni sarebbero state attirate nell'abitazione con la scusa di sottoporsi a trattamenti per la cura delle unghie. L'ex docente avrebbe inoltre offerto loro denaro, regali e altri oggetti per convincerle a farsi fotografare e, in alcune circostanze, a partecipare alla realizzazione di filmati. Alle giovani sarebbe stato anche chiesto di non raccontare a nessuno quanto accadeva durante gli incontri.

L'inchiesta era partita nel 2024, in seguito alle segnalazioni presentate da alcuni genitori ai carabinieri. Le successive indagini, attraverso accertamenti tecnici e testimonianze, hanno permesso agli investigatori di raccogliere gli elementi alla base delle contestazioni mosse all'imputato.

Nel corso del procedimento è stata effettuata anche una perizia psichiatrica, dalla quale è emerso che l'ex insegnante era capace di intendere e di volere all'epoca dei fatti.

L'uomo ha sempre respinto l'ipotesi di aver agito con finalità sessuali. Oltre alla pena detentiva e alla sanzione pecuniaria, il tribunale ha disposto il risarcimento dei danni alle famiglie che si sono costituite parte civile.

Notizie correlate

Carrara
Cronaca
15 Ottobre 2026

A Carrara 19enne arrestato per spaccio, sequestrate 14 dosi di hashish

Un 19enne italiano incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Carrara con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, i militari lo hanno trovato [...]

Carrara
Cronaca
11 Ottobre 2026

Rapina in gioielleria a Carrara, titolare aggredito con pistola

Una rapina in gioielleria ad Avenza, frazione di Carrara, è stata messa a segno nella serata di sabato 10 ottobre, intorno alle 19.30. Due uomini incappucciati sono entrati nell'attività commerciale, [...]

Carrara
Cronaca
10 Ottobre 2026

Rapina in gioielleria a Carrara, titolare colpito alla testa con una pistola

Momenti di paura nella serata di oggi, sabato 10 ottobre, ad Avenza, frazione di Carrara, dove due rapinatori hanno assaltato una gioielleria, aggredendo il titolare e riuscendo a fuggire con [...]



Tutte le notizie di Carrara

<< Indietro

torna a inizio pagina