Programma straordinario di manutenzione strade, Fucecchio investe 1,3 milioni

Il Comune di Fucecchio mette in campo un programma straordinario di manutenzione della rete stradale, con un investimento complessivo di 1.350.000 euro. Un piano significativo, pensato per intervenire sulle condizioni di strade e marciapiedi, migliorare la sicurezza della circolazione e rendere più funzionali e decorosi gli spazi pubblici a disposizione della comunità.

Il primo passo è rappresentato dal progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Emma Donnini nella seduta del 15 ottobre, che prevede interventi per un valore complessivo di 600.000 euro. Le opere riguarderanno alcune delle principali criticità individuate sul territorio comunale e interesseranno sia la viabilità sia i percorsi pedonali.

Nel dettaglio, il programma prevede la riasfaltatura di via Ramoni a Ponte a Cappiano, di via dei Cerchi e di via Marco Polo nel capoluogo. A questi interventi si aggiungerà la riqualificazione dei marciapiedi nella zona dei Seccatoi, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di fruibilità e sicurezza degli spazi destinati ai pedoni.

Una volta completato l'iter progettuale e le successive procedure di affidamento dei lavori, l'avvio dei cantieri è previsto indicativamente nella seconda parte del 2027. Le tempistiche potranno essere precisate con il progredire delle procedure amministrative. In occasione dell'apertura dei cantieri potranno inoltre rendersi necessarie modifiche temporanee alla viabilità, che saranno comunicate ai cittadini con adeguato anticipo.

Il programma di manutenzione non si esaurisce, però, con questi primi interventi. L'amministrazione comunale ha infatti previsto ulteriori 750.000 euro da destinare, nel corso del triennio 2027-2029, alla sistemazione delle altre situazioni di maggiore criticità. Le risorse, provenienti da entrate proprie dell'ente, consentiranno di proseguire gradualmente il lavoro di riqualificazione della rete stradale.

Si tratta di un programma articolato su più anni, che punta a dare continuità agli interventi e a distribuire le risorse in funzione delle necessità del territorio. La programmazione consentirà di affrontare progressivamente le problematiche più rilevanti, con particolare attenzione alle condizioni del manto stradale, alla percorribilità delle vie e alla sicurezza dei marciapiedi.

"Siamo molto soddisfatti di aver avviato un programma di manutenzione così importante, che mette a disposizione del territorio risorse per complessivi 1.350.000 euro – dichiara la sindaca di Fucecchio Emma Donnini –. La manutenzione delle strade e dei marciapiedi è una delle attività fondamentali per un Comune, perché riguarda direttamente la sicurezza delle persone, la qualità degli spostamenti quotidiani e la vivibilità dei nostri quartieri e delle nostre frazioni. Con questo piano vogliamo dare risposte concrete alle criticità presenti sul territorio, partendo dagli interventi già individuati e proseguendo nei prossimi anni con ulteriori risorse. È un impegno che richiede programmazione, attenzione e continuità, ma che riteniamo fondamentale per migliorare progressivamente le infrastrutture comunali. L'ascolto delle segnalazioni dei cittadini, insieme al lavoro dell'ufficio tecnico, continuerà a essere un elemento importante per stabilire le priorità e indirizzare gli interventi dove ce n'è maggiore necessità"

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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