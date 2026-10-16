Protezione civile, al via il corso teorico pratico gratuito delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

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Quattro gli appuntamenti in programma nella sede di via XX Settembre 17. Le iscrizioni sono aperte

A scuola di Protezione civile. Torna il corso teorico pratico di Protezione civile a cura delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Completamente gratuito, il corso è aperto a chiunque sia interessato: per partecipare è necessario aver compiuto 15 anni.

Le lezioni, tenute da formatori associativi, si articoleranno in quattro appuntamenti, della durata di due ore ciascuno nella fascia oraria 21-23. Le date da segnare in agenda sono quelle di lunedì 26 e mercoledì 28 ottobre e di lunedì 2 e mercoledì 4 novembre 2026: il primo incontro, dal titolo “Volontari* di PC?”, sarà dedicato a cosa significa essere volontario o volontaria di Protezione civile, il secondo, “Cosa si fa in PC?”, invece offrirà un focus sulle attività di Protezione civile. Lunedì 2 novembre, i partecipanti conosceranno le attrezzature impiegate nelle attività mentre il 4 novembre, tappa conclusiva del percorso, si terrà un’esercitazione rivolta a tutti e tutte le partecipanti.

Le lezioni si terranno nella sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in via XX Settembre 17. Chi volesse avere ulteriori informazioni o effettuare l’iscrizione può contattare l’associazione chiamando lo 0571 9806, inviando una mail all’indirizzo info@anpas.empoli.fi.it, un messaggio WhatsApp al numero 335 1019780 oppure può compilare il form online disponibile al link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-TEjRx31NWVPzCK4PSMxy9l5q43xNK3QRjac5iPvV2OMAKg/viewform

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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